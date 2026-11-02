VIDEO | Fueron al panteón en Día de Muertos, pero acabaron en una fosa en CDMX

Una visita al panteón en la Ciudad de México (CDMX) terminó con algo inesperado cuando dos hombres este 1 de noviembre de 2026 en pleno Día de Muertos.

Afortunadamente, ambos fueron rescatados por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en apoyo cono los servicios de emergencia, informaron las autoridades este domingo.

En el Día de Muertos, visitar el panteón es mucho más que una tradición. Desde un panteón de la alcaldía Benito Juárez, Enrique Rodríguez comparte lo que significa visitar la tumba de su hija y mantener viva su memoria. “Sentimos que venimos y estamos con ella ese tiempo”, cuenta mientras prepara todo para una de las fechas más importantes para su familia. Rodrigo Morán con los detalles #DíaDeMuertos #CDMX #TradicionesMexicanas — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026

Hombres cayeron fosa de seis metros en panteón en Milpa Alta

Los hechos ocurrieron dentro del Panteón de San Antonio Tecómitl, ubicado en la avenida 5 de Mayo en la alcaldía Milpa Alta.

Policías fueron alertados, a través de la frecuencia de radio, sobre la caída de dos hombres a una fosa de aproximadamente seis metros de profundidad, al interior de un panteón ubicado en la colonia San Antonio Tecómitl, por lo que se trasladaron al sitio.

Así fue el rescate de hombres de fosa en panteón

Al llegar, los policías solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia y participaron en las labores de rescate, en coordinación con personal de Protección Civil, quienes con ayuda de cuerdas y camillas lograron sacar de la fosa a dos hombres de 45 y 22 años de edad.

Por ahora el estado de salud de las personas que cayeron no fue informado, o si fue necesario que los trasladaran a un hospital de la zona para ser atendidos y así descartar cualquier posible riesgo en su salud por la fuerte caída.

En un video compartido por la SSC capitalina se puede observar el momento exacto del rescate, en el cual participaron elementos de la institución, de Protección Civil y la Guardia Nacional para cargar a los hombres.

Dos hombres terminaron dentro de una fosa en un panteón de San Antonio Tecómitl, en #MilpaAlta, #CDMX. Elementos de la #SSC y #ProtecciónCivil realizaron maniobras con cuerdas y camillas para sacarlos del lugar. Ambos resultaron lesionados y recibieron atención tras el rescate. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 1, 2026

La SSC de CDMX informó que en el marco de las festividades por el Día de Muertos, policías mantuvieron un despliegue operativo en las inmediaciones de los diversos panteones de la capital, con el propósito de brindar seguridad a las y los visitantes, prevenir incidentes y ofrecer acompañamiento durante su estancia en estos espacios.

Asimismo, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito llevó a cabo acciones para agilizar la movilidad en las vialidades aledañas y facilitar el acceso a los camposantos.