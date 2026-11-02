Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

VIDEO | Fueron al panteón en Día de Muertos, pero acabaron en una fosa en CDMX

Dos hombres que estaban en un panteón en Día de Muertos en CDMX cayeron auna fosa de aproximadamente seis metros de profundidad y así fue su rescate.

Caen a fosa en panteón en CDMX y así fue su rescate en Milpa Alta.
Rescatan a dos hombres tras caer a fosa en panteón en CDMX|SSC CDMX

Escrito por: Iván Ramírez

Una visita al panteón en la Ciudad de México (CDMX) terminó con algo inesperado cuando dos hombres este 1 de noviembre de 2026 en pleno Día de Muertos.

Afortunadamente, ambos fueron rescatados por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en apoyo cono los servicios de emergencia, informaron las autoridades este domingo.

Hombres cayeron fosa de seis metros en panteón en Milpa Alta

Los hechos ocurrieron dentro del Panteón de San Antonio Tecómitl, ubicado en la avenida 5 de Mayo en la alcaldía Milpa Alta.

Policías fueron alertados, a través de la frecuencia de radio, sobre la caída de dos hombres a una fosa de aproximadamente seis metros de profundidad, al interior de un panteón ubicado en la colonia San Antonio Tecómitl, por lo que se trasladaron al sitio.

Así fue el rescate de hombres de fosa en panteón

Al llegar, los policías solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia y participaron en las labores de rescate, en coordinación con personal de Protección Civil, quienes con ayuda de cuerdas y camillas lograron sacar de la fosa a dos hombres de 45 y 22 años de edad.

Por ahora el estado de salud de las personas que cayeron no fue informado, o si fue necesario que los trasladaran a un hospital de la zona para ser atendidos y así descartar cualquier posible riesgo en su salud por la fuerte caída.

En un video compartido por la SSC capitalina se puede observar el momento exacto del rescate, en el cual participaron elementos de la institución, de Protección Civil y la Guardia Nacional para cargar a los hombres.

La SSC de CDMX informó que en el marco de las festividades por el Día de Muertos, policías mantuvieron un despliegue operativo en las inmediaciones de los diversos panteones de la capital, con el propósito de brindar seguridad a las y los visitantes, prevenir incidentes y ofrecer acompañamiento durante su estancia en estos espacios.

Asimismo, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito llevó a cabo acciones para agilizar la movilidad en las vialidades aledañas y facilitar el acceso a los camposantos.

Tags relacionados
CDMX