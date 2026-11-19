Fuerzas federales y estatales detuvieron en Guerrero a Vicente “N”, quien anteriormente se desempeñó como presidente municipal de Tetipac. Según lo que comunicaron las autoridades del Gabinete de Seguridad, el exfuncionario fue capturado mediante una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada en contra de trabajadores de una empresa refresquera, además de ser vinculado con una organización criminal.

Esto es lo que informaron las autoridades.

¿Quién es el exalcalde detenido en Guerrero?

El detenido fue identificado por las autoridades como Vicente “N”, exfuncionario que ocupó el cargo de presidente municipal en Tetipac, Guerrero.

Su captura se llevó a cabo tras cumplimentarse una orden de aprehensión girada en su contra por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

En Guerrero, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @FGEGuerrero y @SSPGro, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Vicente “N”, por el delito de extorsión agravada contra trabajadores de una empresa refresquera.



El detenido, quien se desempeñó como… pic.twitter.com/p2XIbGuFCU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 19, 2026

Así fue el operativo contra Vicente “N”

De acuerdo con el reporte dado a conocer por el Gabinete de Seguridad, en el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Defensa, y de la Guardia Nacional, GN, quienes actuaron en coordinación con agentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, FGE Guerrero, y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, SSPGro.

¿De qué delito acusan al expresidente municipal?

Las investigaciones oficiales señalan que Vicente “N” presuntamente cometió extorsión agravada en perjuicio de empleados de una empresa refresquera que operaba en esa región guerrerense.

El presunto vínculo del exfuncionario con la Familia Michoacana

Además de las agresiones contra los repartidores o trabajadores de la compañía, las autoridades federales indicaron que el exalcalde está vinculado con el grupo delictivo conocido como la “Familia Michoacana”, relacionándolo directamente con el control de la comercialización de productos dentro del municipio de Tetipac.

#LoÚltimo | En #Guerrero, fue detenido Vicente “N”, por extorsión agravada contra trabajadores de una empresa refresquera.



Se desempeñó como presidente municipal de Tetipac, está vinculado con el grupo delictivo “Familia Michoacana” y se le relaciona con el control de la… pic.twitter.com/3Sf5n5q6Pz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 19, 2026

¿Qué sigue tras su detención en Guerrero?

Tras ser detenido por las fuerzas de seguridad, Vicente “N” quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requería para que se determine su situación jurídica conforme a derecho dentro de la estrategia contra la extorsión.