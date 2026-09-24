VIDEO | ¿Por qué detuvieron al alcalde de Juchitán, Oaxaca? Fue llevado al penal del Altiplano

Miguel "N", alias “Quetu”, alcalde de Juchitán, Oaxaca, fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

El presidente municipal fue detenido junto con otro sujeto identificado como Carlos Alberto "N", alias “La Parca”, de acuerdo con las autoridades federales.

¿Por qué detuvieron al alcalde de Juchitán, Oaxaca?

Miguel "N", alias “Quetu”, alcalde de Juchitán, y Alberto "N", alias “La Parca”, fueron detenidos en el marco del "Operativo Enjambre", que hay llevado al arresto de otros servidores públicos relacionados con el crimen organizado y por otros delitos.

En el caso del alcalde de Juchitán y el otro detenido, ambos fueron aprehendidos al contar con orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el arresto de ambos se efectuó durante un despliegue operativo en Oaxaca, en el que participaron elementos se seguridad federales y estatales.

Alcalde de Juchitán estaría ligado a grupo criminal

García Harfuch informó que, de acuerdo con las investigaciones, el alcalde estaría relacionado con una estructura criminal.

Dicha grupo delictivopresuntamente se dedica a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

No solo ello, sino que incluso podría tener vínculos con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región.

La detenciín fue "en seguimiento a indagatorias relacionadas con una red criminal vinculada con extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas, extorsión y homicidios, así como con esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de integrantes de grupos delictivos, los agentes desarrollaron diversas líneas de investigación", informó la SSPC.

Bloquean cuentas bancarias

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con esta investigación.

"Las investigaciones y acciones operativas continúan para desarticular por completo esta estructura criminal y detener a todos los involucrados. Conforme se concreten nuevas detenciones, continuaremos informando", señaló el titular de la SSPC.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno estatal.