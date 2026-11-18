Autoridades del estado de Guerrero y federales detuvieron a Jonathan “N”, señalado como el probable responsable del asesinato del periodista Eduardo Flores Salado en el puerto de Acapulco.

Según la Fiscalía General del Estado, FGE, la captura se logró luego de obtener datos prueba durante las investigaciones iniciadas el día en que se encontró el cuerpo.

Esto es lo que dijeron las autoridades sobre la detención y su reponsabilidad en el homicidio del comunicador.

¿Quién es el detenido por el asesinato del periodista?

A través de un comunicado emitido desde Chilpancingo el 17 de noviembre de 2026, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que se llevó a cabo una orden de aprehensión en contra de Jonathan “N”.

Al aprehendido se le señala por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo “N”, ocurrido en el municipio de Acapulco de Juárez.

¿Quiénes detuvieron al presunto responsable de la muerte de Eduardo Flores?

Para lograr la detención del sospechoso, la FGE Guerrero trabajó con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Defensa, la Guardia Nacional, GN, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, SSPGro.

Muerte del periodista Eduardo Flores Salado

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 14 de noviembre de 2026.

Durante la noche de ese día, el comunicador Eduardo Flores Salado fue localizado sin vida en el puerto de Acapulco, presentando aparentes signos de estrangulamiento al momento de su hallazgo.

¿A Eduardo Flores lo asesinaron por su trabajo como periodista?

Tras avanzar en las primeras investigaciones y recabar pruebas para solicitar la orden de captura, la fiscalía guerrerense comentó que todo arrojó que el asesinato no habría tenido nada que ver con el trabajo que Eduardo realizaba como periodista, ni tampoco como un posible crimen de odio.

¡Otro periodista fue asesinado en México! Eduardo Flores Salado fue encontrado sin vida en Acapulco, Guerrero. De acuerdo con los primeros reportes, murió por estrangulamiento



Colaboraba en Enfoque Informativo y Novedades Acapulco. Con su muerte, suman 10 periodistas asesinados… pic.twitter.com/DIcLSKrQcs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 16, 2026

¿Qué va a pasar con el presunto asesino del periodista?

Una vez realizada la detención, Jonathan “N” fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, autoridad que se encargará de definir su situación jurídica conforme a derecho en las próximas horas.