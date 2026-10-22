¡Confirmado! LOCALIZAN a Dasha Yunhuet, alumna del CCH Oriente reportada como desaparecida

Dasha Yunhuet Vázquez Castro, estudiante del CCH Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue localizada, confirmó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que se reportara su desaparición.

¿Qué se sabe de la localización de Dasha Yunhuet?

La confirmación de la Fiscalía capitalina representa una actualización en el caso de Dasha Yunhuet, cuya desaparición movilizó a integrantes de la comunidad estudiantil y generó llamados para difundir su ficha de búsqueda.

Aunque el registro continúa apareciendo activo, las autoridades explicaron que esto se debe a la actualización de la base de datos, por lo que su permanencia en el sistema no significa que la joven siga desaparecida.

La FGJCDMX no ofreció más detalles sobre las circunstancias de la localización y señaló que la información se mantendrá reservada por seguridad de la estudiante.

Por ello, hasta ahora no existe información oficial disponible para precisar dónde se encontraba Dasha y cómo se logró su localización.

¿Cuándo y dónde desapareció la estudiante del CCH Oriente?

Dasha Yunhuet Vázquez Castro, de 18 años, fue vista por última vez el viernes 16 de octubre de 2026, frente a la puerta número dos del CCH Oriente, ubicado en la colonia Tepalcates, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

La desaparición fue reportada ante las autoridades el 17 de octubre, fecha en la que se emitió la ficha de búsqueda.

Tras darse a conocer el caso, el plantel de la UNAM solicitó apoyo para difundir la información de la estudiante y contribuir a las labores para dar con su paradero.

La ficha incluía una descripción física de la joven, así como la ropa que vestía la última vez que fue vista, con el propósito de facilitar su identificación.