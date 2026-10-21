Nueva versión de alumna del CCH Oriente desaparecida: prueba confirma qué pasó con ella

A casi una semana de que Dasha Yunhuet Vázquez Castro, estudiante del CCH Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue reportada como desaparecida, el caso dio un nuevo giro.

La estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Oriente fue vista por última vez el viernes 16 de octubre de 2026, pero la indagatoria señala una nueva versión, de acuerdo con información confirmada por Azteca Noticias.

¿Qué pasó con Dasha Yunhuet, estudiante del CCH Oriente?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación tras recibir la denuncia de la desaparición de la joven de 18 años.

Ante estos hechos, las autoridades emitieron la ficha de búsqueda correspondiente para localizar y dar con el paradero de la alumna de nivel medio superior.

En el boletín de búsqueda con el folio 20261017-001 se menciona la fecha del reporte de la desaparición fue el 17 de octubre.

Dasha Yunhuet Vázquez Castro fue vista por última vez en Tepalcates, en la alcaldía Iztapalapa, frente a la puerta dos del CCH Oriente, y desde ese momento no se sabía información al respecto de dónde podría estar.

Alumna de CCH Oriente confirma a autoridades estar bien

A través de sus redes sociales, el CCH Oriente de la UNAM compartió la ficha de búsqueda y pidió ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero de la estudiante.

"Comunidad Oriente, solicitamos su apoyo con la difusión del boletín para dar con el paradero de Dasha Yunhuet Vázquez Castro, miembro de nuestra comunidad", escribió.

Ahora se sabe que agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de CDMX

pudieron tener comunicación con la joven.

Dasha Yunhuet Vázquez Castro, de acuerdo con la información confirmada por Azteca Noticias, proporcionó una prueba de vida y aseguró estar bien.

La estudiante, al ser mayor de edad, aseguró que que su ausencia fue voluntaria y que no ha sido víctima de ningún delito.

Sobre el paradero de la estudiante, la información se mantendrá reservada, en tanto, la ficha que se emitió te la su desaparición continúa activa a pesar de que la estudiante dio indicios de estar bien.