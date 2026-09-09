VIDEO | Localizan a Dastan, niño de 2 años que fue arrebatado a su mamá en Puebla

Autoridades localizaron con vida a Dastan Chavarría Martínez, niño de 2 años, quien fue arrebatado este 8 de septiembre de 2026 a su en la zona de Misiones de San Francisco, Puebla, cuando iba con su mamá a la tienda.

La Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango confirmó el hallazgo del menor, quien por unas horas estuvo privado de la libertad en dicho municipio.

¿Cuál es el estado de salud de Dastan tras ser secuestrado en Puebla?

El reporte de las autoridades dado a conocer la noche de este martes 8 de septiembre señala que el menor sustraído de su madre fue localizado y se encuentra sano y salvo.

Personal de la Dirección Jurídica y de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM) de Coronango brindó acompañamiento integral a la madre para activar los protocolos correspondientes y horas más tarde se confirmó su localización.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con autoridades del estado de Tlaxcala, localizó con vida al niño reportado como víctima de sustracción de menor en el municipio de Coronango.

Sujetos que se llevaron al niño Dastan no fueron detenidos

El niño salió en compañía de su madre a una tienda en la colonia Misiones de San Francisco, cuando dos hombres a bordo de un vehículo lo sustrajeron por la fuerza.

Los hechos quedaron grabados. En el video se observa cómo dos sujetos interceptaron a la mujer y la tiraron para llevarse al niño ante varios vecinos como testigos, quienes se acercaron a la madre para ayudarla, pero el menor fue llevado contra su voluntad.