VIDEO | Arrebatan a niño de 2 años a su mamá en Puebla: buscan a Dastan en Misiones de San Francisco

¡Alerta en Puebla! Un menor de solo dos años de edad llamado Dastan Chavarría Martínez fue secuestrado en Misiones de San Francisco por sujetos que bajaron de un automóvil para quitárselo a su mamá.

Los hechos quedaron en video y las autoridades activaron un protocolo para encontrarlo, pero de los responsables nada se sabe y hasta este momento el paredero del niño es desconocido.

Graban secuestro de menor Dastan en Puebla

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento exacto en que el menor Dastan Chavarría Martínez es llevado contra su voluntad frente a su mamá.

De acuerdo con la grabación, los hechos se registraron este martes 8 de septiembre de 2026, alrededor de las 11:16 horas cuando la mujer iba caminando con su hijo.

Un automóvil que estaba sobre la calle, al notar que ambos iban a pasar junto al automóvil, la persona que lo conducía se echó en reversa para acercarse a la mujer y el menor.

Al estar emparejarse a ambos, del carro salieron dos sujetos, quienes tiraron a la mujer. Al quedar sometida, el menor fue jalado por uno de ellos y lo subió.

La madre intentó evitar que se lo llevaran y forcejeó con uno de los secuestradores, quien terminó arrojando a la mujer al suelo y arrancaron.

🚨 Reportan la sustracción de un niño de 2 años en Misiones de San Francisco.



De acuerdo con su familia, Dastan Chavarría Martínez acompañaba a su mamá, Estefany Martínez Rodríguez, rumbo a una tienda cuando fue sustraído alrededor de las 10:40 de la mañana de este martes.



El… pic.twitter.com/rV6FaTYnOo — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) September 8, 2026

Piden ayuda para encontrar a Dastan, menor secuestrado en Puebla

En la misma grabación se pudo observar que una mujer y el conductor de un camión, al percatarse se la situación, corrieron para ayudar a las víctimas, pero no fue posible evitar que se llevaran a Dastan.

La madre corrió tras el vehículo, pero cayó y los secuestradores escaparon con el menor. Más personas que se percataron se acercaron para levantar a la mamá, quien corrió en la misma dirección en la que se dirigía.

Dastan Chavarría Martínez, de 2 años de edad, fue sustraído de su mamá en la zona de Misiones de San Francisco.

Cualquier información que ayude a dar con el paradero del menor, favor de comunicarse inmediatamente a los números de emergencia:

