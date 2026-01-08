¿Por préstamos “gota a gota”? Localizan a familia colombiana desaparecida en Jalisco

Una familia de origen colombiano fue presuntamente privada de su libertad el pasado 5 de enero en la colonia Colinas de Tonalá, Jalisco, y localizada con vida la madrugada del 6 de enero, confirmó la Fiscalía estatal.

El caso generó diversas teorías, entre ellas que la familia colombiana estaría relacionada con préstamos “gota a gota” o con Alberto Prieto , asesinado el pasado 29 de diciembre junto con su hija adolescente y un escolta.

¿Cómo ocurrió el levantón de la familia colombiana en Tonalá?

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados ingresaron por la fuerza a una vivienda ubicada en Colinas de Tonalá y se llevaron a cinco integrantes de una familia: tres hombres, dos mujeres y un bebé.

El hecho fue reportado por vecinos, quienes alertaron sobre la presencia de personas armadas y una situación violenta durante la noche.

La denuncia provocó una intensa movilización policiaca en el municipio, lo que derivó en un operativo encabezado por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron que la familia había sido localizada con vida y ninguno presentaba lesiones.

¿Estaban relacionados con los préstamos “gota a gota”?

La vicefiscal Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas informó que, durante el tiempo que estuvieron "secuestrados", los captores interrogaron a la familia sobre rutas, cobros y operaciones de préstamos "gota a gota". Sin embargo, las víctimas negaron cualquier participación.

“Refieren que se dedican a otra actividad totalmente diferente y que no tienen relación con este tipo de negocios”, explicó la funcionaria. Tras corroborar esta información, los responsables los liberaron durante la madrugada del 6 de enero.

Por otra parte, la Fiscalía de Jalisco descartó que la familia tenga relación directa con Alberto Prieto Valencia , asesinado el pasado 29 de diciembre en Zapopan junto con su hija de 16 años y un escolta.

A pesar de la cercanía temporal entre ambos hechos, las autoridades señalaron que no existe nexo entre la privación ilegal de la libertad en Tonalá y el homicidio.

Actualmente, los cinco integrantes de la familia se encuentran bajo resguardo en un albergue, y manifestaron su intención de regresar a Colombia, con apoyo de autoridades consulares.

El caso Alberto Prieto y la red de créditos ilegales

No obstante, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que el asesinato de Alberto Prieto sí está siendo investigado por su posible vínculo con rifas ilegales y créditos “gota a gota” que operaban en el Mercado de Abastos.

Según Lemus, Prieto contaba con antecedentes penales y habría encabezado una red de cobro mediante ciudadanos colombianos. Además, una segunda línea de investigación apunta a la venta ilegal de armas.

