Último adiós bajo blindaje: Despiden a Alberto Prieto y a su hija tras balacera en Zapopan

En medio de un impresionante dispositivo de seguridad, con vehículos blindados y elementos policiales custodiando el perímetro, familiares y amigos dieron el último adiós a Alberto Prieto Valencia , alias “El Prieto”, y a su hija Sara, de 16 años, víctimas de una brutal ejecución en Zapopan.

El funeral se llevó a cabo en una capilla del municipio de Guadalajara. El miedo y la tensión eran palpables; al exterior del recinto, las autoridades desplegaron un operativo de vigilancia para evitar cualquier incidente durante el duelo. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al camposanto para su sepultura.

Fiscalía revela el calibre del ataque en Zapopan: “Más de 30 personas armadas”

Mientras se llevaban a cabo las exequias, la Fiscalía del Estado de Jalisco emitió una actualización que dimensiona la magnitud de la emboscada ocurrida en la colonia Santa Eduwiges.

Las investigaciones preliminares apuntan a que fueron más de 30 personas armadas las que participaron en la agresión directa contra el empresario y su escolta. Este pequeño ejército de sicarios fue el encargado de neutralizar a los guardias de seguridad privada y disparar contra la camioneta Lamborghini Urus naranja donde viajaban las víctimas.

A pesar del despliegue de fuerza y de la evidencia en video que circula en redes, las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no hay detenidos.

¿Quién es “El Prieto”, el empresario acribillado junto a su hija en Zapopan?

Luto y silencio en el Mercado de Abastos

La noticia ha golpeado el ánimo en el Mercado de Abastos de Guadalajara, el centro de operaciones donde “El Prieto” construyó su imperio de granos y transportes. Entre los pasillos, el ambiente para cerrar el año es de tristeza e incertidumbre.

Amauri, comerciante y compañero del gremio, expresó el sentir de la comunidad:

“Qué te puedo decir... que descanse en paz. A veces uno no se lo espera, pero desgraciadamente así es. Sí duele, pero no hay de otra más que seguir adelante, más que nada seguir trabajando”.

¿Quién era el objetivo de la balacera en Zapopan?

Alberto Prieto Valencia, de 57 años y originario de Veracruz, era conocido como el “Rey” de los granos y el transporte. Propietario de Transportes Odal y bodeguero influyente, su asesinato ha destapado interrogantes sobre las verdaderas causas del ataque.

Lo que comenzó como un trayecto rutinario el pasado martes, terminó en una zona de guerra urbana donde un comando de 30 sicarios acabó con la vida de un empresario y cortó de tajo el futuro de una adolescente.

