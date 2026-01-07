No era empresario: Lemus vincula a “El Prieto” con rifas colombianas, armas y el CNI

La narrativa sobre la vida y muerte de Alberto Prieto Valencia, el hombre ejecutado el pasado 29 de diciembre a bordo de un Lamborghini en Zapopan, ha dado un giro radical. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, rompió el silencio sobre el perfil de la víctima y aseguró tajantemente que "no era empresario", vinculándolo directamente con actividades ilícitas como el tráfico de armas y redes de extorsión.

Las declaraciones del mandatario estatal cambian la percepción pública del caso, pues hasta ahora de manera oficial se le identificaba como un influyente bodeguero del Mercado de Abastos, a pesar de que ya había rumores sobre sus posibles nexos criminales.

Las dos líneas de investigación del asesinato de "El Prieto": Rifas colombianas y armas

Durante su comparecencia ante medios, Lemus Navarro detalló que la Fiscalía estatal, en coordinación con autoridades federales, ha establecido dos líneas principales de investigación para esclarecer el homicidio.



Rifas Colombianas y "Gota a Gota": La primera hipótesis apunta a operaciones dentro del Mercado de Abastos mediante sorteos manejados por una red de ciudadanos colombianos , quienes presuntamente trabajaban para Prieto en el cobro de créditos ilegales bajo el esquema de extorsión "gota a gota".

Tráfico de Armas: La segunda línea de investigación sugiere que el móvil del crimen podría estar relacionado con la venta y tráfico de armamento.

Intervención del CNI: Buscan "sorpresas" financieras

Dada la complejidad del perfil delictivo, el gobernador reveló que solicitó el apoyo directo a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El objetivo es rastrear los vínculos financieros de "El Prieto", advirtiendo que de estas indagatorias podrían salir a la luz nombres de personajes tanto del sector privado como de la esfera pública.

"Afortunadamente, contamos con la Secretaría de Seguridad Federal y con el CNI... para encontrar la información financiera y de vínculos que tenía el Prieto con distintos actores", destacó el mandatario.

Antecedentes penales y robo al transporte de "El Prieto"

Lemus fue enfático al pedir que no se confunda la actividad empresarial legítima con las acciones de Prieto Valencia. Confirmó que el fallecido contaba con antecedentes penales, específicamente por el remarcado de un tráiler, además de existir señalamientos previos que lo relacionaban con el robo de transporte público.

"Por favor, no confundamos la labor de un empresario con lo que hacía, por ejemplo, esta persona... ese no es empresario", sentenció.

30 sicarios y una víctima inocente

Sobre la mecánica de la ejecución ocurrida en la colonia Residencial Victoria, se confirmó la participación de al menos 30 sicarios que emboscaron a la víctima desde cuatro puntos distintos.

El gobernador lamentó profundamente la muerte colateral en este ataque: la hija de Prieto Valencia, una adolescente que viajaba con él. "La verdad, sí hay una cosa que lamentar, que es el asesinato de su hija... es una niña menor de edad, inocente", expresó.

Finalmente, las autoridades investigan por qué, a pesar de que el ataque duró 15 minutos y fue captado por el C5, no hubo presencia inmediata de patrullas o militares en la zona.

