Vuelven con vida seis desaparecidos en Ajuchitlán, Guerrero; aún buscan a una más

Seis personas que habían sido reportadas como desaparecidas en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, fueron localizadas con vida este viernes 16 de octubre. Una persona más continúa desaparecida, por lo que las labores de búsqueda siguen en marcha.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), las seis personas fueron encontradas mediante trabajos de inteligencia militar en los que participaron el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

¿Cuántas personas desaparecieron en Ajuchitlán del Progreso?

El reporte inicial era de ocho personas desaparecidas desde el 24 de septiembre de 2026.

El 1 de octubre, personal militar localizó a un menor de edad. Con el hallazgo de otras seis personas este viernes, siete de las ocho reportadas han sido localizadas. La búsqueda de la persona restante continúa.

⭕️ Como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, personal del @Defensamx1 y @GN_MEXICO_ , en coordinación con la #FGEGuerrero y @SSPGro , lograron localizar con vida a seis personas reportadas como desaparecidas desde el 24 de septiembre de 2026, en el municipio de #AjuchitlánDelProgreso. Las personas localizadas se encuentran en buen estado de salud y recibieron atención médica y alimentación por parte del Ejército Mexicano. Posteriormente, fueron trasladadas a instalaciones de esta Fiscalía para realizar las diligencias ministeriales correspondientes. — Fiscalía General del Estado de Guerrero (@FGEGuerrero) October 16, 2026

¿En qué estado de salud encontraron a las seis personas?

Según el comunicado militar, las seis personas se encuentran en buen estado de salud. Tras su localización, recibieron alimentos y atención médica por parte del personal del Ejército.

Posteriormente, fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, donde se realizarán las diligencias ministeriales para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, la información oficial difundida no detalla las circunstancias en las que fueron encontradas ni qué ocurrió durante el tiempo que estuvieron desaparecidas.

¿Qué pasó con la persona que sigue desaparecida en Guerrero?

Las autoridades mantienen la búsqueda para localizar a la octava persona reportada como desaparecida en Ajuchitlán del Progreso.

Mientras continúan los trabajos, la Fiscalía estatal deberá avanzar en las investigaciones para conocer las circunstancias de los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.

Cifra de desaparecidos en Guerrero durante 2025

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda se reportaron 340 nuevas personas desaparecidas y no localizadas únicamente a lo largo de 2025 en la entidad, de las cuales cerca del 62.35% permanecían sin localizar al finalizar ese año. Esto nos da un promedio de casi una persona desaparecida por día en el estado.

