¡Qué tiempos! Estos son los programas más icónicos de Azteca 7 durante 30 años

Este 2023, Tv Azteca cumple 30 años de ser un referente en la televisión abierta mexicana. A lo largo de tres décadas, a través de dos canales con alcance nacional han llegado varios programas con gran éxito. Este 15 de octubre, la señal de Azteca 7 también está celebrando los 30 años de estar en las pantallas de los mexicanos.

Cabe recordar que dicha frecuencia formó parte del paquete de medios, en conjunto con el Canal 13, el cual antes pertenecía al Estado y que adquirió el empresario Ricardo B. Salinas Pliego.

Durante 30 años, Azteca 7 ha emitido diversos programas que se han quedado en la memoria de los televidentes, tales como:

Los Simpson

La familia amarilla es de las más recordadas en Azteca 7. Su primera emisión en México fue en 1991 en Canal 13 de la entonces televisora estatal Imevisión. Posteriormente, en 1994 llegó al entonces canal Tv7.

¡Ay Caramba!

El programa ¡Ay Caramba! contaba con videos chuscos de todo el mundo. En sus inicios tenía la locución de la actriz de doblaje Marina Huerta, entonces conocida por dar vida a Bart Simpson.

Posteriormente, la emisión pasó a ser conducida por Luis Alfonso Mendoza, quien comentaba las situaciones humorísticas mostradas en los videos.

Te Caché

El programa Te Caché consistía en la realización de bromas en la calle y grabadas con una cámara escondida. Era conducido por Alan Tacher. Inició sus transmisiones en 1996 y terminó en el año 2002.

Insomnia

Insomnia era un programa que realizaba una recopilación de anuncios comerciales de todo el mundo. Aparecía en las pantallas de Azteca 7 alrededor de la media noche, ya que algunos de estos comerciales no eran aptos para todo público. Comenzó en el año 2000 y terminó sus emisiones en 2015.

Sailor Moon

Sailor Moon es una animación japonesa que cuenta la historia de Serena Tsukino, una adolescente estudiante de secundaria, quien descubre que es una guerrera que debe luchar por el mor y la justicia.

La animación, basada en la historieta creada por la artista japonesa Naoko Takeuchi, llegó a Tv Azteca en febrero de 1996 y entonces Tv7 ocupó distintos horarios desde 1997 a 2001, donde emitieron sus cinco temporadas completas.