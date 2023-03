¡Por el poder del prisma lunar! Sailor Moon cumple su 31 aniversario

Este 7 de marzo, el anime Sailor Moon cumple 31 años de su estreno en la televisión japonesa. La historia de una joven adolescente que resulta ser una guerrera contra los temibles enemigos que desafían al Milenio de Plata de la Luna, llegó por primera vez a la pantalla chica en el año de 1992, en la televisora Tv Asahi.

La historia original, llamada Bishoujo Senshi Sailor Moon, fue publicada en historieta, o manga, como es conocido en japonés, en 1991 por la artista Naoko Takeuchi.

El anime, palabra japonesa para describir una serie de dibujos animados, comenzó su emisión en 1991 y cuenta con cinco temporadas, tres películas y un capítulo especial. En 2014 comenzó a emitirse una reinterpretación de la historia, en esta ocasión llamada Pretty Guardian Sailor Moon Crystal.

Sin embargo, la sorpresa del éxito le llegó a la misma creadora de: Usagi, Ami, Rei, Makoto y Minako, los nombres originales de las Sailor Senshi, o Sailor Guerreras.

Naoko Takeuchi admitió en 2014 la sorpresa que le causó que esta historia fuera tan destacable e icónica.

“Creo que para la gente veinteañera y treintañera ellos se sienten con Sailor Moon de la misma forma que yo me sentí con Candy Candy cuando yo me encontraba dibujando la primera serie de Sailor Moon. Me alegra y me apena eso, porque mi trabajo en ese entonces era tan torpe. Era una novata y no era muy profesional”, admitió la artista en una entrevista.

¿Quiénes son las protagonistas de Sailor Moon?

Usagi Tsukino - Sailor Moon

La joven protagonista de la historia es una adolescente que estudia la secundaria. Es un poco torpe y berrinchuda, pero cuando sus amigas necesitan ayuda, ella está dispuesta a todo.

Su historia se remonta a un pasado donde ella era la princesa de la Luna y conoció al rey de la Tierra, Endymion. Ambos vivieron un romance que superó el tiempo.



Ami Mizuno -Sailor Mercury

La joven Ami es una destacada estudiante de secundaria. Es un poco introvertida y tímida, pero con un corazón noble. Su comida favorita son los sandwiches y su sueño es ser doctora, como su madre.



Rei Hino - Sailor Mars

La apasionada Rei, además de ser una estudiante, es la sacerdotisa del templo Hikawa, donde está acompañada de dos cuervos: Phobos y Deimos, los mismos nombres de las lunas del planeta Marte.



Makoto Kino - Sailor Jupiter

Makoto es de las Sailors más altas y fuertes. Cuenta con grandes habilidades en la cocina y en la limpieza. Sin embargo, siempre está pensando en su “superior”, un joven de quien ella se enamoró, pero él le rompió el corazón.



Minako Aino - Sailor Venus



Minako fue una de las primeras chicas en descubrir sus poderes. Al inicio del anime, atrapaba delincuentes y atacaba al mal bajo un antifaz y el nombre de “Sailor V”. Vivió en Inglaterra; sueña con dedicarse a cantar y jugar voleibol.