Ganadora de lotería lava su pantalón y destruye billete en California

La ganadora de 26 millones de dólares podría perderlos debido a que no puede comprobar que tiene el billete de Lotería que resultó ganador en California, Estados Unidos.

El billete de la lotería era para el sorteo SuperLotto Plus, realizado en noviembre de 2020. Tras difundir los números ganadores, nadie parecía reclamar el premio millonario hasta la fecha límite que fue en los primeros días de mayo.

Medios locales entrevistaron a una empleada de una tienda Arco AM/PM, ubicada en el suburbio de Norwalk, en Los Ángeles, California, quien dijo que una mujer acudió al establecimiento y dijo ser la ganadora de los 26 millones de pesos.

Sin embargo, no tenía forma de comprobarlo, ya que había metido el billete de la lotería en el pantalón, el cual a su vez lo ingresó en la lavadora.

Billete de lotería fue destruido en lavadora

La mujer explicó a los empleados de la tienda de California que metió sus pantalones a la lavadora, donde habría sido destruido el billete de lotería ganador.

La ganadora corrió de nuevo con suerte, ya que la tienda posee los videos de las cámaras de vigilancia en donde se le observa comprando el billete y algunos de los empleados la conocen. Sin embargo, funcionarios de la Lotería de California, investigarán la reclamación del premio.

Te puede interesar: Revelan video de OVNI en California y el Pentágono confirma veracidad

El video de las cámaras de vigilancia de California ya fue entregado a los funcionarios de la Lotería estatal.

Agregaron que los ganadores de los premios deben de llenar un formulario de reclamación, pero en caso de que haya perdido el billete, como le ocurrió a la mujer de California, deben de tener al menos una fotografía del billete, ya sea por el anverso o reverso.

Premio de billete de lotería podría ir a escuelas en California

En caso de que no se compruebe que la mujer destruyó su billete de lotería ganador en la lavadora, el premio de los 26 millones podrían ser destinados a las escuelas públicas de California; además, la tienda que vendió el boleto recibirá una bonificación de 130 mil dólares.

En caso contrario, la ganadora del billete de lotería podría reclamar en cuotas anuales o en efectivo 19.7 millones de dólares, de acuerdo con los primeros cálculos.

Te puede interesar: Hombre gana la lotería ¡porque olvidó ponerse sus lentes!

