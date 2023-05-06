¿Cómo luciría Lady Di si hubiera sido coronada hoy con Carlos III, según la IA?

Una de las figuras más destacadas y queridas de la realeza británica sin duda alguna fue la princesa Diana, Lady Di, y su recuerdo no pudo faltar durante la ceremonia coronación del rey Carlos III, por lo que una Inteligencia Artificial mostró cómo luciría en la actualidad.

La “princesa del pueblo”, como también era conocida, murió en un trágico accidente el 31 de agosto de 1997, luego de haber sido perseguida por periodistas cuando viajaban en un auto junto a su novio Dodi al Fayed.

Aunque este 2023 se cumplirán 26 años de la muerte de la princesa Diana, muchos británicos aún la recuerda con cariño, por ello utilizaron la tecnología para saber cómo se vería en la actualidad, con 62 años.

¿Cómo se vería Lady Di en la actualidad?

El fotógrafo Alper Yesiltas compartió en sus redes sociales un trabajo en el que utilizaron la Inteligencia Artificial para mostrar cómo se vería Lady Di con 62 años, si no hubiera muerto.

“Como si nada hubiera pasado”, compartió en su cuenta de Instagram, después agregó que “eso cuando tenía 80 años que habría tenido esta cara, no a los 60”, escribió debido a que la apariencia de la princesa era mucho mayor.

Finalmente escribió que “las mujeres de hoy se ven jóvenes a los 60, en mi opinión el que hizo este montaje tiene menos de 30, entonces ve a todos viejos después de los 50”.

Sin embargo, esa no es la única imagen sobre cómo luciría Diana si viviera, en redes sociales circulan varias imágenes sobre ello, en algunas, según los internautas, no se parece en nada a la princesa, pero en otras es más parecida.

⚠️⚠️ASÍ ES COMO ESTARÍA LLEGANDO DIANA DE GALES EL DÍA DE HOY (en apariencia física) A LA CORONACIÓN DE SU ESPOSO CARLOS III⚠️⚠️ #Coronation

(si las cosas hubiera sido diferentes)😡



Con 61 años de edad, sería una mujer de mundo, activista social, filántropa y con una agenda 3… pic.twitter.com/74kvwjm7wZ — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) May 6, 2023

Lady Di: Gracias a la aplicaciones de inteligencia artificial, se recreó el aspecto de la princesa de Gales en la actualidad. pic.twitter.com/dn6gCkx9gh — ShowMundial (@ShowmundialShow) March 6, 2023

Cada programa de Inteligencia Artificial le da diferentes características, algunos más arrugada, otros con la cara más alargada, o más redonda, pero en lo que todos coinciden es en destacar sus ojos azules, uno de sus rasgos más distintivos.

