Estos fueron los lugares más inseguros para la gente en 2026: encuesta del INEGI lo revela

Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló cuáles son los lugares públicos en los que las personas respondieron sentirse más inseguros en el tercer trimestre de 2026.

La percepción de inseguridad, de acuerdo con los resultados de la encuesta, arrojó que al menos tres espacios públicos fueron los lugares en donde externaron sentirse inseguros.

¿Cuáles fueron los espacios más inseguros para los mexicanos?

En áreas urbanas de interés, de junio a septiembre de 2026, hubo un incremento en la percepción de inseguridad en ocho áreas urbanas para el automóvil; y en cinco áreas urbanas tanto para la casa como para el centro comercial y parque o centro recreativo.

En contraste, se presentaron disminuciones en 13 áreas urbanas para el cajero automático localizado en la vía pública; y en 11 para carretera, así como para parque o centro recreativo y calle.

La percepción de inseguridad en espacios específicos arrojó que:



68.7 % de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública

61.8 %, en la calle

61.1 %, en el transporte público

55.3 %, en la carretera

Ciudades más inseguras en México de acuerdo con el INEGI

En septiembre de 2026, 58.1 % de la población de 18 años y más en 91 ciudades consideró que era inseguro vivir en ese lugar.

Las áreas urbanas de interés con mayor incremento en la percepción de inseguridad pública, entre junio y septiembre de 2026, fueron:



Hermosillo , que pasó de 43.2 a 53.2 por ciento

, que pasó de 43.2 a 53.2 por ciento Lázaro Cárdenas , de 33 a 42.3 por ciento

, de 33 a 42.3 por ciento Ciudad Victoria, de 47.5 a 56.5 por ciento

¿Cuáles fueron los delitos que más atestiguaron las personas?

Durante el tercer trimestre de 2026, entre las conductas delictivas o antisociales que la población mencionó haber visto o escuchado se encuentran:



Consumo de alcohol en las calles, con 57.4 por ciento

Robos o asaltos, con 45.3 por ciento

Venta o consumo de drogas, que alcanzó 38.4 por ciento

Vandalismo en las viviendas o negocios, con 36.4 por ciento

Disparos frecuentes con armas, con 32.0 por ciento

Del segundo al tercer trimestre de 2026, se tuvo un incremento en atestiguación de conductas delictivas o antisociales: en nueve áreas urbanas, de disparos frecuentes; en seis, de robos o asaltos; y en cinco, de venta o consumo de droga.