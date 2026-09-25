Árbitro omiso y cúpulas cooptadas: advierten riesgos y urgencia de vigilancia ciudadana ante el proceso electoral

El inicio del proceso electoral mexicano enfrenta graves cuestionamientos debido a la pasividad de las autoridades frente a campañas anticipadas y un terreno de juego claramente inclinado. De acuerdo con el especialista y ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, el actual escenario político opera bajo un esquema donde la cúpula del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral muestran señales de captura y simulación.

Mientras los partidos oficiales operan con total libertad y recursos públicos bajo el argumento de no solicitar formalmente el voto, el árbitro electoral rehúye la aplicación estricta de la ley, permitiendo dinámicas similares a las de un partido único donde la imparcialidad queda subordinada a los intereses del régimen.

Frente a este panorama de desigualdad, cooptación institucional e intervencionismo gubernamental, la estructura de base del INE, integrada por funcionarios de carrera con décadas de experiencia, sigue siendo el pilar técnico que garantiza la operatividad logística de los comicios.

Sin embargo, Ugalde enfatiza que la defensa de la democracia recae hoy más que nunca en una ciudadanía activa y vigilante. Monitorear los convenios de coalición para evitar sobreprecios legislativos, denunciar el uso de operadores políticos y participar masivamente como observadores electorales el día de la votación son los únicos antídotos reales para blindar los procesos y evitar una regresión autoritaria.

Exconsejeros advierten sobre la pérdida de neutralidad e incertidumbre en el INE de cara a 2027

Especialistas y exconsejeros electorales expresaron una severa preocupación por el rumbo del Instituto Nacional Electoral al señalar que el organismo ha perdido su rol como árbitro imparcial frente a las fuerzas políticas.

Exfuncionarios del instituto como Rodrigo Morales y Lorenzo Córdova remarcaron que existe omisión ante evidentes actos de precampaña y proselitismo anticipado rumbo al proceso de 2027, lo que genera un clima de incertidumbre sobre la aplicación estricta del marco legal.

A pesar de que la consejera presidenta Guadalupe Taddei defendió la solidez de la institución frente a las críticas externadas por diversos sectores, los señalamientos persisten debido al nombramiento de figuras cercanas dentro de la Secretaría Ejecutiva y a las dudas sobre la equidad de las contiendas futuras.

