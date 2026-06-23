Alerta en el INE: Registran 180 denuncias por campañas anticipadas y renuncia de 17 funcionarios rumbo a 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una ola de alertas tempranas rumbo a las próximas elecciones 2027. De acuerdo con datos revelados por el consejero electoral Arturo Castillo, se han presentado ya 180 denuncias formales ante el órgano electoral relacionadas con posibles actos anticipados de campaña, evidenciando un acelerado activismo político que busca adelantarse a los tiempos legales.

El consejero advirtió que la propaganda adelantada ya fue detectada en 23 entidades de la República que tendrán alguna elección el próximo año. Además, señaló que al menos ocho aspirantes a una candidatura de elección popular han realizado difusión abierta de propuestas y programas en distintos medios de comunicación, brincándose los calendarios oficiales.

Ayer acompañamos la Feria del Bienestar en Cuauhtémoc, puerta a la Sierra Tarahumara, donde los vecinos se organizaron para llevar gratuitamente servicios médicos, jurídicos y veterinarios.



Donde el Gobierno de Chihuahua deja un vacío, el pueblo lo llena con solidaridad y amor. pic.twitter.com/JLhivfXCez — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) June 14, 2026

Funcionarios en campaña y un INE "cruzado de brazos"

A este escenario se suma una pasarela de renuncias dentro de la administración pública. El INE contabiliza hasta ahora que al menos 17 funcionarios públicos han dejado sus cargos con la intención explícita de contender en las elecciones del próximo año.

El @INEMexico detecta propaganda anticipada en 23 estados



A medida que se acercan los tiempos electorales, el INE ya detectó actos anticipados de campaña en 23 estados del país. Al menos ocho aspirantes han promocionado sus propuestas antes de tiempo, sumando ya 180 denuncias… pic.twitter.com/WTNe9csWcG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 23, 2026

A pesar de la acumulación de quejas y del evidente despliegue de recursos con fines electorales en gran parte del país, el consejero Castillo criticó que el Instituto se encuentra prácticamente cruzado de brazos ante la falta de herramientas específicas para frenar y sancionar estas conductas de manera inmediata.

Urgen lineamientos para auditar el dinero de las campañas adelantadas

Ante la gravedad de la situación, el consejero Arturo Castillo urgió formalmente al Consejo General del INE a aprobar a la brevedad una serie de lineamientos que permitan auditar estas campañas anticipadas.

La propuesta busca vigilar de dónde sale el dinero para financiar la propaganda en los estados y los espacios en los medios de comunicación. Con estas reglas fiscales, el instituto contaría con los dientes necesarios para revisar el uso de recursos y, en su caso, castigar a los servidores públicos y aspirantes que estén violando la equidad de la contienda mucho antes de arrancar los plazos oficiales.