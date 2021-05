Pánico en China, un rascacielos se tambalea sin razón aparente

El SEG Plaza, ubicado en la ciudad china de Shenzhen, fue evacuado de emergencia luego de que el rascacielos se tambalea sin razón aparente.

El edificio de cerca de 300 metros de altura fue evacuado durante la tarde de este martes (18 mayo 2021), después de que comenzara a tambalear por una razón aún desconocida.

La oficina de gestión de emergencias de la ciudad de Shenzhen señaló que ya trabaja en verificar las razones de la oscilación del inmueble.

Las autoridades aún no han encontrado una explicación al súbito movimiento del rascacielo que por fortuna, no dejó víctimas. Especialistas señalan que no se registró ninguna actividad sísmica en la zona.

Gestión de emergencias Shenzhen:

“Tras comprobar y analizar los datos de varias estaciones de monitorización de terremotos en toda la ciudad, hoy no se ha producido ningún terremoto en Shenzhen. La causa del temblor está siendo verificada por varios departamentos”.



El SEG Plaza, que se terminó de construir en el año 2000 y desde ese entonces se convirtió en uno de los edificios más emblemáticos de Shenzhen en el sur del “Gigante Asiático”. El inmueble alberga un importante mercado de productos electrónicos, además de varias oficinas en el centro de una de las ciudades de mayor crecimiento de China, limítrofe a Hong Kong.

Vídeos de transeúntes publicados en redes sociales, mostraron al rascacielos “temblando” sobre sus cimientos mientras docenas de peatones salían corriendo al exterior y otros se alejaban de la zona.

¿Cuáles son los edificios más altos de China?

-Torre de Shanghái 632 metros del altura

-Ping An Finance Center 599 metros del altura

-Goldin Finance 117 597 metros del altura

-CTF Finance Centre 530 metros del altura.

¿Qué país tiene los rascacielos más altos del mundo?

Los 3 edificios más altos del mundo

1.-Burj Khalifa en Emiratos Árabes Unidos

2.-Torre de Shanghái en China

3.-Abraj Al Bait, en Arabia Saudita.

Rascacielos en Shenzhen, China

SEG Plaza es un rascacielos de 70 plantas y 292 metros de altura situado en la ciudad de Shenzhen, China. Fue completado en el año 2000.