“Imagine”, canción de John Lennon, decora edificios de todo el mundo

La letra de la canción "Imagine", escrita por John Lennon y Yoko Ono, se ha proyectado en edificios de todo el mundo para conmemorar los 50 años desde que el fallecido Beatle lanzó la famosa canción y el álbum homónimo.

Desde las Casas del Parlamento y la Catedral de San Pablo en Londres, hasta Times Square en Nueva York, "Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz" ha sido transmitida a múltiples sitios para celebrar su aniversario, el jueves 9 de septiembre.

Lennon lanzó el álbum "Imagine" el 9 de septiembre de 1971 y su canción principal ha sido considerada durante mucho tiempo como una de las mejores canciones de todos los tiempos, según publicaciones musicales.

"A John le habría encantado esto. 'Imagine' encarnaba lo que creíamos juntos en ese momento", dijo Ono en un comunicado. "Todavía estamos juntos ahora y todavía creemos en esto. El sentimiento es tan importante ahora como cuando fue escrito y publicado hace 50 años".

La letra también se transmitió el martes por la noche en Berlín, Tokio y en la ciudad natal de Lennon, Liverpool, similar a una campaña de proyección de Ono hace 20 años.

El viernes se lanzará una edición limitada del álbum "Imagine" como un LP doble en vinilo blanco para conmemorar el aniversario. Así mismo se estrenará Imagine, película protagonizada y dirigida por Lennon y Ono.

La historia de "Imagine"

John Lennon sacó al mercado "Imagine", su segundo álbum en solitario el 9 de septiembre de 1971. Tan solo un par de años amtes había abandonado The Beatles, la mítica banda inglesa que lo catapultó a la fama.

Aunque se pensaba que los 10 temas que conformaban el álbum eran una carta de amor del beatle para su esposa, Yoko Ono, la letra de la famosa canción, que hoy es el himno de la paz por excelencia, habla de la postura de Lennon ante la religión, política y sociedad de su época.

En entrevista para Playboy antes de su muerte, el beatle dijo que la idea de escribir "Imagine" surgió del concepto de oración positiva de un libro de oración cristiana que un amigo le regaló al matrimonio Lennon-Ono.

Así mismo, afirmó que no trataba de no tener religión, sino de respetar cada una de ellas.

Otra inspiración para la letra fue el movimiento comunista. Lennon confirmó que las similitudes entre los ideales establecidos en la canción y el comunismo eran deliberados (Imagina que no hay más religión, no más país, no más política), aunque él mismo no se consideraba parte de ningún movimiento.

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Imagine all the people living life in peace.#IMAGINE50☁️ Berlin, Germany. pic.twitter.com/g3Vn1ujXVu — Yoko Ono ☁️ (@yokoono) September 8, 2021