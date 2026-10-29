Madre Teresa de Calcuta: “La plegaria perfecta no consiste en una palabrería, sino en el fervor del deseo que eleva los corazones hasta Jesús”

La Santa Madre Teresa de Calcuta dejó una reflexión que sigue siendo compartida por su mensaje directo sobre la oración: “La plegaria perfecta no consiste en una palabrería, sino en el fervor del deseo que eleva los corazones hasta Jesús”. La frase invita a entender la plegaria no como una acumulación de palabras, sino como un movimiento interior hacia Cristo.

La cita aparece recogida entre las frases célebres de la religiosa y también se atribuye a su libro No Greater Love, publicado en 1997.

El verdadero significado de la oración según la Madre Teresa

La idea contrasta con la percepción de que rezar requiere fórmulas largas o complicadas. La Madre Teresa de Calcuta plantea que lo esencial es el fervor del deseo, una disposición que puede acompañar tanto momentos de silencio como palabras breves.

Esta visión conecta con el lugar central que la oración ocupó en su vida. Según el Vaticano, el 10 de septiembre de 1946, durante un trayecto en tren de Calcuta a Darjeeling, la Madre Teresa vivió lo que describió como una “inspiración” y una “llamada dentro de la llamada”; en ese momento, la sed de Jesús por el amor y las almas se apoderó de su corazón.

De la India al mundo: ¿Quién fue la Madre Teresa de Calcuta?

Gonxha Agnes, nombre real de la Madre Teresa, nació el 26 de agosto de 1910 en una familia de Albania. Desde pequeña, sus padres cultivaron la alabanza a Dios y la ayuda a los necesitados.

A los 18 años de edad, eligió ser misionera. En 1928 dejó su casa para ingresar al Instituto de la Beata Virgen María en Dublín, donde recibe el nombre de María Teresa.

Al año siguiente viaja a la India, donde vive por casi dos décadas en una escuela de su congregación, donde enseña a los jóvenes de buenas familias de la zona.

Después funda en Calcuta las Misioneras de la Caridad, con las cuales busca ayudar a los pobres y necesitados. Al paso de los años, establece casas en África y América Latina e incluso en la Unión Soviética.

Murió el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta, tras dejar 610 casas de misión en 123 países en el mundo.

¿Quién canonizó a la Madre Teresa de Calcuta?

El papa Francisco fue quien canonizó a la Madre Teresa de Calcuta el 4 de septiembre de 2016 en la plaza de San Pedro en el Vaticano. Desde el 19 de octubre de 2003, el entonces papa Juan Pablo II la había beatificado, es decir, que se le había comprobado un milagro.