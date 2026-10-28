Oración a San Judas Tadeo para pedir ayuda en casos desesperados hoy 28 de octubre: La plegaria para pedirle intercesión en casos graves
¿Buscas consuelo? Recita hoy 28 de octubre la oración a San Judas Tadeo para casos desesperados y conoce la historia de los santos que celebra la Iglesia católica
Durante el día del patrono de las causas imposibles, en Azteca Noticias te compartimos la oración a San Judas Tadeo que puede ser de ayuda en casos desesperados; para pedir intercesión del santo hoy 28 de octubre 2026.
Oración a San Judas hoy 28 de octubre de 2026
Apóstol gloriosísimo de Nuestro Señor Jesucristo, aclamado por los fieles con el dulce título de ABOGADO DE LOS CASOS DESESPERADOS, hazme sentir tu poderosa intercesión aliviando la gravísima necesidad en que me encuentro.
Por el estrecho parentesco que te hace primo hermano de Nuestro Señor Jesucristo, por las privaciones y fatigas que por Él sufriste, por el heroico martirio que aceptaste gustoso por su amor, por la promesa que el divino Salvador hizo a Santa Brígida de consolar a los fieles que acudiesen a tu poderosa intercesión, obtenme del Dios de las misericordias y de su Madre Santísima la gracia que con ilimitada confianza te pido a Ti, Padre mío bondadosísimo, seguro que me la obtendrás siempre que convenga a la gloria de Dios y bien de mi alma. Así sea.
Glorioso Apóstol San Judas Tadeo, ruega por nosotros. (Repetir 3 veces)
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Otra oración para San Judas Tadeo puede ser esta para personas que están solas:
¡Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial que se te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente... (hacer aquí la petición), y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias, glorioso San Judas, y prometo nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi patrono especial y poderoso y, con agradecimiento, hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén.
Santoral hoy 28 de octubre de 2026
Este 28 de octubre recordamos a San Simón y a San Judas Tadeo, ambos apóstoles y primos de Jesús, de acuerdo con la iglesia católica.
A San Simón "El Zelote" se le conoce como el décimo Apóstol, quien dedicó su vida a la evangelización en regiones como Persia y Egipto. Perteneciente al grupo de los zelotes, opositores del dominio romano, es el patrono de los tintoreros.
Este miércoles también es el Día de San Judas Tadeo, quien sufrió martirio junto a San Simón y fue su compañero en la misión de bautizar a babilonios y personas de Siria, Armenia y Persia. El patrón de las causas imposibles es uno de los santos más populares para conseguir empleo, casa y encomendarse en casos complicados.