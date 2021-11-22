Baja participación en las elecciones de Venezuela

Las elecciones regionales de Venezuela avanzaron con baja afluencia durante el domingo 21 de noviembre. Las autoridades denominaron "pequeñas y aisladas dificultades" acontecidas durante una jornada electoral que marca el retorno de la oposición a las urnas luego de cuatro años de ausencia.

Unos 14,000 centros habilitados para la votación debían abrir a las 6 de la mañana, pero varios lo hicieron al mediodía por demoras en la llegada de los testigos, mientras algunos votantes denunciaron que no aparecían en las listas o los habían cambiado de centro de votación sin su conocimiento, otros dijeron que no los habían dejado ingresar por su vestimenta.

Además se reportó la muerte de un hombre y dos heridos en un ataque armado a un centro de votación.

En horas de la tarde, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a la votación luego de sufragar. La jornada culminó a las 6 de la tarde, hora local.

Los comicios regionales en Venezuela normalmente atraen poca cantidad de electores y la participación promedio se calcula entre 40% a 45%, según encuestadoras.

En estas elecciones se eligió un total de 3,082 cargos entre gobernadores, alcaldes y concejos municipales. Hay unos 21 millones de votantes registrados.

Cierran los centros de votación en Venezuela, excepto donde hay electores en cola. https://t.co/ujYTg5B9Hm pic.twitter.com/iEdBOMplq2 — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 21, 2021

Oposición y observadores en las elecciones de Venezuela

En estos comicios, la oposición vuelve a participar en medio de una división y tras haber estado ausente de las presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020.

Si la oposición pierde las cuatro gobernaciones que ganó en 2017, la última vez que fue a unas elecciones, se quedaría sin una base de poder regional para disputar las elecciones presidenciales previstas para el 2024.

El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a la votación y dijo que la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) es un "inspector más" por lo que espera se comporte a la altura.

A la veeduría de la Unión Europea tengan la humildad de los veedores de otros países. Hasta el día de hoy se han portado a la altura respetando la Constitución y las leyes. Ojalá sea así hasta el final de la misión. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

El ente electoral, además de la misión de la UE, invitó a un grupo de personas del exterior a observar el proceso. Desde 2006 no se presentaban observadores de la UE en Venezuela, quienes se desplegaron en 22 de los 23 estados de Venezuela y divulgarán un primer informe 48 horas después de las elecciones y uno definitivo en unos dos meses.