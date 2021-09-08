Maestra pega con cinta cubrebocas a niño de 9 años en escuela de EUA

La mamá de un niño de primaria en Las Vegas, Estados Unidos (EUA) pide la renuncia de una maestra sustituta, quien presuntamente le pegó el cubrebocas con cinta adhesiva a un hijo frente a toda la clase.

Medios locales dieron a conocer el testimonio de la madre de familia, quien bajo el anonimato relató que la maestra humilló al niño al colocarle el cubrebocas con cinta adhesiva.

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La mamá indicó que la maestra humilló a su hijo frente a la clase por colocar la mascarilla con cinta en la escuela primaria Reedom en Mountaíns Edge.

La mamá indicó que el caso de su hijo no es el único, ya que al menos cinco estudiantes tuvieron un caso similar.

This local mom says a substitute teacher taped her 9-year-old’s face mask to his face when he did not wear it properly in the classroom. He told her it happened to 5 other students. What this mom is now demanding coming up 10pm on @FOX5Vegas pic.twitter.com/l8OA13A3Ef — Kim Passoth (@KimPassoth) September 4, 2021

¿Por qué la maestra le pegó el cubrebocas al niño?

La madre del relató que esta acción de la maestra ocurrió luego de que su hijo olvidó colocarse el cubrebocas cuando tomó un poco de agua.

Fue a tomar agua y olvidó ponerse el cubrebocas. La maestra no le dijo que se lo volviera a poner o lo envió a la oficina, sino que lo llevó al frente del salón, frente a todos los estudiantes y luego le pegó el cubrebocas en la cara.

La maestra, narró la mamá, pegó el cubrebocas con cinta en la cara de su hijo y los administrativos de la escuela se dieron cuenta cuando el menor acudió a la oficina a recoger una tarea que olvidó y que su padre dejó ahí.

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Los administradores notaron la cinta en su cara cuando fue a recoger la tarea y el administrador alertó al director que fue al salón a indagar lo que ocurrió.

La mamá declaró que al preguntarle al niño si había otros estudiantes con el cubrebocas pegado en la cara respondió que sí, que sucedió desde el comienzo del ciclo escolar.

La mamá del niño pidió a las autoridades escolares que tomaran cartas en el asunto pues desconoce los efectos que tendrá este hecho en el niño, ya que toda la clase se burló por este hecho.

"Estaba molesto, estaba llorando. Fue humillado", declaró la madre.

Por su parte, el Distrito Escolar del Condado de Clark informó que está al tanto de este incidente al que calificó como aislado y aseguró que el director de la primaria notificó a la familia sobre esta investigación.

La mamá pidió que la maestra no vuelva a dar clases en su vida por el castigo corporal al que sometió al niño, pues consideró que estos dejan secuelas en los menores, y justificó que muchas veces por la edad los pequeños son olvidadizos y no colocarse de nuevo el cubrebocas no debe tener como castigo pegarlo con cinta.

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