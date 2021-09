Maestra promueve uso de cubrebocas en niños con canción infantil

Con el regreso a clases, las medidas sanitarias se reforzaron por lo que algunos docentes usaron su creatividad para no bajar la guardia, como una maestra de preescolar, quien cambió la letra de la canción infantil “El candadito” para promover el uso del cubrebocas entre sus alumnos.

A través de la plataforma de TikTok, la maestra de preescolar de una escuela de México compartió cómo canta junto con sus alumnos la canción infantil de “El candadito” para que los pequeños no olviden usar de forma correcta el cubrebocas y así evitar el contagio.

En el video se observa que la maestra se coloca enfrente del salón de clases y comienza a cantar la canción infantil de “El candadito”, pero sustituye la palabra por cubrebocas y también advierte del peligro que hay en caso de no tapar la boca y la nariz.

“Un cubrebocas me voy a poner, el que se lo quite va a perder. Nariz y boca tengo que tapar para que el virus no pueda entrar”, corea la maestra mientras indica a los alumnos cómo colocar el cubrebocas de forma correcta.

Usuarios de TikTok viralizan canción infantil sobre cubrebocas

El breve video de la canción infantil que habla sobre el uso del cubrebocas durante este regreso a clases se viralizó, ya que usuarios destacaron la creatividad y la vocación de la maestra de preescolar para con sus alumnos y la comunidad de padres y alumnos.

Algunos usuarios incluso aseguraron que la canción infantil con la nueva palabra del cubrebocas podría servir para otros espacios además de la escuela para promover el uso correcto de este aditamento y reducir el riesgo del contagio de Covid-19.

Otros usuarios pidieron permiso para usarlos con sus estudiantes en sus escuelas.

