“Hay carencias": Maestra denuncia presunta negligencia médica en hospital público de Tabasco

Una maestra denuncia una presunta negligencia médica después de haberse sometido a una operación de la vesícula en un hospital del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET).

¿Qué pasó con la maestra Nancy López tras su cirugía en el ISSET?

En tres ocasiones, la maestra Nancy López González ingresó a un hospital público del ISSET en Villahermosa. Desde el 1 de septiembre de 2026 entró para una operación de la vesícula. No obstante, tras algunos días, volvió a presentar malestar, por lo que regresó al hospital y otro especialista la operó de nuevo el 10 de septiembre.

Tras su recuperación, un tercer médico distinto la diagnosticó y la sometió a una tercera cirugía. El médico les comentó a los familiares de la maestra que en la primera cirugía le habían tocado el conducto biliar y les indicó que habría una mejoría. No obstante, en su recuperación, siguieron los malestares.

Denuncian presunta negligencia médica en hospital del ISSET en Tabasco

La maestra había sido trasladada a un hospital de alta especialidad y después la regresaron al ISSET, pero no recibió atención por las festividades del Día de la Independencia.

La docente Josefa Modesta Servín Trejo denunció públicamente una presunta negligencia médica en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) en perjuicio de la maestra Nancy López González, originaria del municipio de Teapa.



De acuerdo con el testimonio, la… pic.twitter.com/VF0fxcgyeF — Sintexto (@SintextoMX) September 15, 2026

Exigen a autoridades de Tabasco investigar atención médica en el ISSET

Por medio de un video compartido en redes sociales, su colega Josefa Modesta Servín exigió de manera urgente que las autoridades, como la secretaria de Educación estatal, Patricia Iparrea Sánchez, como el director del ISSET, Luis Ernesto Ortiz Catalá, revisen las condiciones de la atención en los hospitales de la entidad.

“Sabemos la problemática que hay y todos agachamos la cabeza y nadie habla pero es una realidad lo que está pasando, no nada más aquí en todo el país dicen que está bien, no está bien, hay carencias”, afirmó la docente.