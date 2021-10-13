VIDEO: Maestros golpean a niña de escuela islámica

En redes sociales circula un video en el que se muestra a cuatro maestros de una escuela islámica golpeando a una niña con autorización de su padre, quien se encontraba en el lugar al momento de la agresión.

De acuerdo con la descripción del video, el padre fue quien pidió que azotaran a su hija como castigo, luego de encontrarla bebiendo alcohol.

En las imágenes se aprecia a la menor arrodillada, de pronto, los cuatro maestros le pegan con palos en diferentes partes del cuerpo.

La niña intentó protegerse y levantó las manos en repetidas ocasiones, pero los golpes eran tan fuertes que hasta el hijab se le cayó de la cabeza, mientras un grupo de personas observaban la acción.

Girl is brutally whipped by teachers in front of her father at Islamic school in Nigeria - after her parent REQUESTED the beating because she had been caught drinking alcohol



A girl kneeling while she is beaten by four men with sticks pic.twitter.com/dyQgpE6ZhW — MassiVeMaC (@SchengenStory) October 11, 2021

Un medio internacional informó que los hechos ocurrieron en Kwara, Nigeria, cuando el padre de la menor pidió que su hija recibiera un castigo ejemplar tras difundirse un video en el que aparecía la niña, junto con otras cuatro personas, bebiendo alcohol en una fiesta.

"Informé a la escuela islámica sobre el incidente y personalmente les pedí que le dieran el castigo adecuado, insistí en que debería estar presente cuando lo llevaran a cabo”, declaró el hombre.

Autoridades investigan golpiza de maestros a niña en escuela islámica

A través de un comunicado, el gobierno de Kwara informó que se inició una investigación por los actos de maltrato registrados en una escuela islámica, y subrayó que serán supervisadas por un grupo de expertos compuesto por académicos, líderes y funcionarios gubernamentales musulmanes, para determinar si el castigo fue excesivo a pesar de haber sido solicitado por los padres.

Sin embargo, no es la primera vez que dicha escuela golpea a los alumnos como método de castigo. Semanas atrás, también se había difundido un video donde los maestros golpearon a un menor.

Tras la difusión de dichas imágenes, las autoridades locales iniciaron una investigación y suspendieron al director de la escuela islámica hasta que concluyan las indagatorias.