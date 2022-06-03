El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez efectuó una aclaración acerca de los videos en donde se le vio con unas copas de más, durante sus "Fue una mala fiesta": Checo Pérez sobre sus festejos en Mónaco luego de su histórica victoria en el Gran Premio de Mónaco.

A través de un comunicado, Checo Pérez respondió a la polémica y serie de comentarios desatados en su contra y acerca de su familia luego de la fiesta de Mónaco de la que aclaró que "no estuvo a la altura de la persona que es".

Luego de una brillante e histórica actuación en el Gran Premio de Mónaco en donde logró el primer lugar en el emblemático circuito de la Fórmula Uno, el piloto "tapatío" Checo Pérez fue captado mientras celebraba su triunfo.

Los videos de la peculiar fiesta del piloto también apodado "Ministro de Defensa", se volvieron virales en redes sociales. Es por ello que el piloto de Red Bull, ha tenido que "salir" a aclarar la situación.

Checo Pérez aclara los videos de su festejo tras su triunfo en el Gran Premio de Mónaco

En una "Storie" de Instagram, Checo Pérez señaló que en los videos que se hicieron virales redes sociales "no estuvo a la altura de la persona que es", y dejó en claro que él toma la responsabilidad por sus actos.

He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo toda la responsabilidad. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una mala fiesta.

"La gente cercana a mi conoce mis valores y el tipo de persona que soy", agregó Checo Pérez.

Ante el escándalo sobre los videos de su fiesta en Mónaco y una supuesta infidelidad, Checo Pérez mencionó que él y su esposa están más unidos que nunca.

"Para los que preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que sólo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor".

Sergio Checo Pérez finalizó con una disculpa para sus seguidores además de que les agradeció por todas sus muestras de apoyo ante la situación desatada por los videos de su fiesta por su histórico triunfo en Mónaco en los que se le vio en supuesto estado inconveniente.

"Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda la gente que me quiere porque esos videos no me representan. No hablaremos más del tema".