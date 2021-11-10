Malala, ganadora del Premio Nobel de la Paz, celebra su boda

Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de la Paz, se casó a los 24 años de edad con su novio Asser Malik; la boda se realizó en su casa de Birmingham, Reino Unido, donde actualmente radica.

La activista paquistaní defensora de la educación de las niñas compartió la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde publicó varias fotografías del momento, acompañadas de un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores.

"Hoy es un día precioso en mi vida. Asser y yo nos casamos para ser compañeros de vida. Celebramos una pequeña ceremonia de nikkah en casa en Birmingham con nuestras familias. Por favor, envíenos sus oraciones. Estamos emocionados de caminar juntos el viaje que tenemos por delante” escribió Malala.

Asser Malik, ahora marido de Malala, es un director de operaciones de la Junta de Críquet de Pakistán de la ciudad de Lahore.

La noticia de la boda de Malala es sorpresiva, pues apenas en julio de este año la activista declaró para una revista británica que no estaba segura de querer casarse algún día.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP — Malala (@Malala) November 9, 2021

"Sigo sin entender por qué la gente tiene que casarse. Si quieres tener a una persona en tu vida, ¿por qué tienes que firmar papeles de matrimonio, por qué no puede ser simplemente un acuerdo?", dijo en aquella entrevista.

¿Quién es Malala, ganadora del premio Nobel de la Paz?

Malala es reconocida y admirada en el mundo por su labor como activista y defensora de los derechos y educación de las niñas y las mujeres, lo que casi le cuesta la vida; pero que también la convirtió en la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz, con tan solo 17 años de edad.

En 2008, Malala comenzó su activismo tras escribir un blog sobre los derechos de las niñas. Además, logró burlar la prohibición de los talibanes que no permitía a las mujeres asistir a la escuela.

Sin embargo, en 2012, cuando Malala tenía 15 años, dos hombres subieron al autobús donde viajaba junto con otras niñas y después de identificarla le dispararon, hiriéndola en la cabeza.

En 2014, Malala ganó el Premio Nobel de la Paz, con 17 años, convirtiéndose en la galardonada más joven. Asimismo, el año pasado obtuvo un título en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford.