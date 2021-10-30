Talibanes disparan en boda para quitar la música y mueren invitados

En Afganistán, al menos tres invitados de una boda perdieron la vida luego de que presuntos combatientes talibanes dispararon contra los asistentes porque reproducían música como parte del festejo.

Los hechos ocurrieron en la zona rural del distrito de Surkhrod, en la provincia de Nangarhar, cuando los atacantes llegaron a la ceremonia y abrieron fuego, dejando tres muertos y nueve heridos.

Según agencias internacionales, el ataque fue realizado por combatientes fundamentalistas, quienes discutieron con los invitados porque se negaban a quitar la música y luego de varios minutos, hicieron las detonaciones.

Hanif Nangarhari, director regional del departamento de cultura e información de los talibanes, confirmó a una agencia internacional que al menos tres invitados de la boda murieron y otros más resultaron heridos.

Por su parte, Zabihullah Mujahid, portavoz del gobierno talibán, mencionó en una conferencia de prensa que su política no es “ejecutar a los amantes de la música, solo para tratar de persuadirlos”.

Asimismo, utilizó su cuenta de Twitter para informar que tres personas llegaron a la boda y usaron el nombre de los talibanes para exigir que los asistentes detuvieran la música cuando ocurrió la emergencia.

۲/۲ ــ د پيښې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیول شوي او یو تن تښتیدلی چې تعقیب يې روان دی.

د پيښې عاملين چې د اسلامي امارت له نوم څخه په استفاده یې شخصي تربګني پاللې د‌ شريعت منګولوته وسپارل شول. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) October 30, 2021

“Dos sospechosos han sido arrestados en relación con el incidente, uno ha escapado y está siendo perseguido. Los autores del incidente, que utilizaron el nombre del Emirato Islámico para llevar a cabo disputas personales, fueron entregados a la ley Sharia”, precisó Mujahid.

Si un individuo mata a alguien por su cuenta, incluso si es personal talibán, es un crimen y el grupo lo presentará ante los tribunales para que enfrente la ley.

Cuando los talibanes gobernaron Afganistán, de 1996 a 2001, implementaron políticas restrictivas, entre ellas prohibir la música e impedir que las mujeres trabajaran y acudieran a la escuela, según medios internacionales.

Un hecho similar ocurrió en junio de este año, cuando presuntos combatientes talibanes dispararon un cohete contra un hospital, lo que provocó un incendio en el que vacunas contra Covid-19 se perdieron, informó Reuters.

Mujahid negó en ese momento que el grupo fuera responsable del ataque, ocurrido en la provincia oriental de Kunar, el cual dejó pérdida de insumos médicos vitales para la atención de los pacientes.

