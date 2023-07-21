¿Qué leyes protegen a los perros del maltrato animal?

Ante la indignación del maltrato animal que ocurre diariamente en las calles de la República Mexicana, es importante conocer qué leyes de la Constitución Mexicana protegen a los animales de compañía en el marco de este Día Mundial del Perro.

De acuerdo con datos del INEGI, México ocupa el tercer lugar mundial en maltrato animal y el primero en Latinoamérica en cuanto a lomitos y gatitos en situación de calle.

#DíaDelPerro | Existen alrededor de 300 millones de #perros en el mundo.



Pero tener una #mascota no es barato: comida, premios, accesorios, servicios de estética y médicos... ¿Cuánto cuesta mantener a un #lomito?https://t.co/WVMdgmFqaS@EnriqueParGen con la información. pic.twitter.com/9sClFXqMnT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 21, 2023

¿Qué estados de México castigan maltrato animal?

Actualmente, 28 de las 32 entidades federativas cuentan con legislaciones que castigan el maltrato animal; los estados que no contemplan leyes de protección o bienestar animal son:



Cabe destacar que estos estados cuentan con reglamentos y leyes para su protección que incluyen sanciones; sin embargo, estas son solo desde el ámbito administrativo, pues sus códigos penales no contemplan el maltrato y crueldad animal como delito.

¿Qué leyes protegen a los animales del maltrato?

En la Ciudad de México, la Constitución Política reconoce a los animales como seres sintientes desde febrero de 2023, por lo que se establece que deben recibir "un trato digno y respetuoso".

En 2021, la Cámara de Diputados aprobó reformas en materia de delitos contra la vida e integridad de los animales; quien cause la muerte dolosa de los seres sintientes, se le impondrán de 10 a 100 días de salarios mínimos de multa, además de 60 a 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

Actualmente, la Carta Magna no reconoce los derechos de los animales; sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador contempla una propuesta para reformar el artículo 4 para así proteger la vida de los compañeros de vida.

PRI propone Ley Nacional de Bienestar Animal

Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscan construir la Ley Nacional de Bienestar Animal para que se les catalogue como seres sintientes y sujetos de derechos para frenar el maltrato.

Entre las diversas propuestas que se plantearon destaca la necesidad de la regularización de la cría y venta de animales, reglas más duras para los tutores de animales, endurecer sanciones por crueldad animal y garantizar la aplicación de la ley.