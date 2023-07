PRI recopila propuesta para Ley Nacional de Bienestar Animal

Convocados por diputados del PRI, veterinarios, zootecnistas, abogados y activistas, confrontaron posturas sobre los alcances que debe tener la legislación que homologue la protección de los animales y que se les catalogue como seres sintientes y sujetos de derechos para frenar el maltrato, pero también que esos preceptos no estén por encima de los derechos humanos de los ciudadanos.

Verónica Valladares, de Animal Heroes, urgió a legislar por el bienestar animal. “Necesitamos urgentemente una ley general para que los animales sean protegidos para que no sea por cada estado, esto es muy difíciles legislar así, tiene que haber directrices desde lo general para que pueda legislarse hacia lo particular en cada estado”.

Durante el encuentro saltaron puntos discordantes entre los expertos

Aida Beatriz Álvarez, exigió que en la elaboración de la ley se incluya a los expertos en bienestar animal para que la normatividad responda a la realidad del país y que el derecho de los animales no esté por encima de los derechos humanos.

“Estamos de acuerdo y apoyamos la regulación basada en el conocimiento del real bienestar animal buscando el equilibrio con el bienestar humano porque todos los días convivimos trabajamos y vivimos por los animales Y con ellos, en cambio no estamos de acuerdo con las prohibiciones porque generan clandestinidad, corrupción, mercado negro y mayor maltrato animal. No se vale imponer hay que pensara en todo y en todos y en el futuro no solo de los animales sino también de los mexicanos y de nuestro país”.

En tanto, Arturo Berlanga, director AnimaNaturalis en México, se pronunció porque los abogados tengan mano para el diseño de la ley, a fin de garantizar su efectividad, armonizar el marco jurídico y su cumplimiento.

“Que debe de cumplir una ley general, que dicte en su ingeniería en su diseño en su arquitectura jurídico delimitar bien los principios no subjetivos, los conceptos, las definiciones, los ámbitos competenciales, hacer una ley que delimite bien ese tipo de competencias federales, estales y locales, porque no guste o no el tema de los animales tiene que pesar por los 3 órdenes de gobierno, entonces, logar que es a ley tenga dientes”, señalo el también abogado y activista.

Entre las diversas propuestas que se plantearon destaca la necesidad de la regularización de la cría y venta de animales, reglas más duras para los tutores de animales, endurecer sanciones por crueldad animal y garantizar la aplicación de la ley sin titubeos, entre otros aspectos.