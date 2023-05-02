¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 2 de mayo

Esta es la mañanera de AMLO para este martes 2 de mayo de 2023. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Luis Rodríguez Bucio presentó el informe de Cero Impunidad, donde se destacaron cuatro extradiciones, 3 de México hacia Estados Unidos y uno más de Argentina a México.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó acerca del despliegue de más de 100 mil elementos de la GN en todo el país.

AMLO anuncia gira por el norte tras contagio por Covid-19

El presidente AMLO anunció que antes del fin de semana visitará Puebla y este próximo fin de semana visitará el Tren Maya para supervisar los avances, mientras que el siguiente fin de semana considera visitar las refinerías en el norte del país.

AMLO habla sobre el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal

"Es un hombre bueno", afirmó AMLO sobre Américo Villarreal. Aseguró que los tamaulipecos eligieron a una buena persona y "muy distinto" a lo que ha padecido Tamaulipas en los últimos tiempos. De igual manera, AMLO defendió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y dijo que "no es ratero".

AMLO habla sobre migración y Derechos Humanos

Durante la mañanera de AMLO, este recordó lo sucedido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y lo calificó como "lamentable"; sin embargo, reiteró de que se les está dando una atención oportuna.

AMLO habla sobre decisión de EU de dar dinero a "opositores"

AMLO destacó como "violatorio hacia la soberanía" la decisión del gobierno de Estados Unidos de dar dinero a empresas que están "todo el tiempo en contra de nosotros", y acusó que se encuentran financiando este tipo de situaciones.

AMLO habla sobre bloqueos en Tamaulipas

Sobre los bloqueos que se registraron durante la mañana de hoy en Tamaulipas, AMLO aseveró que se tratan de una "lanzada política" en contra del gobernador del estado, Américo Villarreal.

