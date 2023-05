AMLO acusa que bloqueos en Tamaulipas son “lanzada política” contra Américo Villarreal

Tras los bloqueos en Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que estos se perciben como una “lanzada política” en contra del gobernador morenista del estado, Américo Villarreal. Esto en la conferencia mañanera de este martes 2 de mayo de 2023.

“Qué es lo que estoy yo percibiendo, pues de que hay una lanzada política en contra del gobernador, Américo Villarreal. No estoy diciendo que no haya problemas de inseguridad en Tamaulipas, claro que los hay”, afirmó AMLO.

“Estaba más complicado en la tierra calienten en Guerrero, había 13 bloqueos y ni se enteraron ustedes”, dijo AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que difusión de noticias sobre bloqueos en #Tamaulipas son para desprestigiar al gobernador morenista, @Dr_AVillarreal y reclamó que periodistas no consignarán otros bloqueos como los que han ocurrido en #Guerrero pic.twitter.com/RZYADg6YmF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 2, 2023

En la conferencia matutina se encontró el General Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), quien reportó que ya no había bloqueos en Tamaulipas: “No hay ningún bloqueo. Si existieron algunos fueron retirados y no hay agresiones. Hubo una personada atacada en la salida de Reynosa y Río Bravo, no hay agresiones en contra de las autoridades”.

Calles y avenidas amanecieron con bloqueos en Matamoros, Tamaulipas

Este martes 2 de mayo, Matamoros, Tamaulipas, amaneció con bloqueos en al menos 10 puntos. Civiles armados usaron microbuses, camiones de basura, autobús de pasajeros y poncha llantas para realizarlos.

El total de los bloqueos fueron en:



Toda la avenida 12 de Marzo

Entrada del Fraccionamiento Quinta Real

Acuario 2001

Sendero Nacional

Arados

Brisas

Palmares

Misiones II

12 de marzo y libramiento Emilio Portes Gil

Avenida Pedro Cárdenas por la Pepsi, y Marte R Gómez

Periférico a la altura de la Calle 16 en ambos sentidos

Los bloqueos fueron levantados cerca de las 09:00 horas; sin embargo, fue necesario que algunas escuelas de la zona suspendieran las clases para evitar el clima de inseguridad en Matamoros, Tamaulipas.

En otros puntos, como en Reynosa, habitantes del Fraccionamiento Campanario reportaron una intensa balacera alrededor de las 07:00 horas.

Incendio por explosión de pipas en Matamoros, Tamaulipas

En el pasado lunes 1 de mayo, se registró una explosión a causa de unas pipas, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos de Matamoros, Tamaulipas, trabajaron para sofocar los contenedores que presuntamente contenían gasolina y diésel