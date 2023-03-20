¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 20 de marzo

Durante la conferencia mañanera de AMLO de este lunes 20 de marzo, la cual se llevó a cabo desde Chiapas. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Luis Cresencio Sandoval da informe de seguridad de Chiapas

Se afirma que la incidencia delictiva en Chiapas se encuentra a la baja.

Quién es Quién en los precios

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), habló acerca de los precios de la gasolina, así como de la canasta básica.

Tren Maya: entregan los primeros cuatro coches pintados

El titular de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, reveló los avances registrados en el Tramo 1 del Tren Maya. El pasado 8 de marzo se entregó a Fonatur los primeros cuatro coches pintados del Tren Maya.

¿Qué dijo AMLO sobre la marcha del 18 de marzo en el Zócalo?

AMLO agradeció a las personas que asistieron a la marcha del pasado 18 de marzo en el Zócalo. Asimismo, afirmó que no se trató de ningún acarreo, como es el caso de sus adversarios.

"No se puede llevar a cabo una transformación si no se cuenta con el apoyo del pueblo", aseveró AMLO.

Posteriormente, AMLO puso un video durante la conferencia matutina del resumen de la marcha del pasado 18 de marzo.

¿Qué dijo AMLO sobre quema de figura de Norma Piña?

AMLO dejó en claro su rechazo tras quema de figura de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 18 de marzo, durante el mitin que se llevó a cabo en el Zócalo Capitalino.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ también reprobó que en marcha de días pasados quemaran una figura de su persona pic.twitter.com/kzdV1kUJdN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 20, 2023

AMLO reconoce operación criminal en una parte de la Selva Lacandona

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reconoció que hay operación criminal en una parte de la Selva Lacandona pic.twitter.com/aN1tlt6ZYf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 20, 2023

AMLO aseveró que existe operación criminal cerca de Bonampak, pues hay pistas clandestinas, manejadas por uno de los cárteles. En estas aterrizan aviones con droga.