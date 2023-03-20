AMLO rechaza quema de figura de Norma Piña en mitin del 18 de marzo en el Zócalo

Durante la conferencia matutina del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este dejó en claro su rechazo tras quema de figura de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 18 de marzo, durante el mitin que se llevó a cabo en el Zócalo Capitalino.

Asistentes a la marcha por la conmemoración del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera golpearon y quemaron una muñeca con la cara de Norma Piña, por lo que AMLO dejó en claro que no deben llevarse este tipo de actos.

"No debe llevarse este tipo de actos, no es lo mejor, hay formas de protestar sin llegar a estos extremos (…) condeno esos actos, tenemos que vernos como adversarios, no como en enemigos”, aseveró AMLO.

En ese sentido, afirmó que la oposición debería de verlos como adversarios y no como enemigos.

Sujetos que acudieron a la marcha por el aniversario 85 de la Expropiación Petrolera quemaron una figura de Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN. |Especial / Facebook Suprema Corte de Justicia de la Nación

AMLO señala falta de cobertura cuando queman figuras con su imagen

Aunado a ello, AMLO habló acerca de la quema de figuras con su imagen y señaló la falta de cobertura cuando ocurre esto.

"Pero cuando salió mi figura, nadie se quejó. De todas formas lo repruebo. Pero eso es mucho de los conservadores”, dijo AMLO.

Quema de figura de Norma Piña durante mitin del 18 de marzo

En redes sociales se compartieron videos sobre la quema de figura de Norma Piña durante el evento convocado por AMLO en el Zócalo capitalino, el pasado 18 de marzo.

Se pudo observar como algunos de los asistentes dieron patadas y golpes a la figura, la cual quedó en el piso; momentos después acercaron papel y cartón para prenderle fuego.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ también reprobó que en marcha de días pasados quemaran una figura de su persona pic.twitter.com/kzdV1kUJdN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 20, 2023

Funcionarios rechazan quema de figura de Norma Piña

Algunos funcionarios mostraron su rechazo frente a la quema de figura de Norma Piña, tal es el caso de la senadora Patricia Mercado, la diputada Federal Margarita Zavala, e incluso el expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

"La violencia política nunca es el camino. Resolvamos nuestras diferencias mediante el diálogo, el debate político y los cauces jurídicos constitucionales", fueron algunas de las palabras compartidas por Arturo Zaldívar a través de su cuenta de Twitter.

