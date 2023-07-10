¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 10 de julio

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta la mañanera de AMLO minuto a minuto y en vivo, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional, de este lunes 10 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

Javier May, director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dio a conocer cómo fue el viaje del primer tren para el megaproyecto del Tren Maya, el cual llegó a Cancún.

AMLO lamenta muerte de Porfirio Muñoz Ledo

“Lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo; mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos”, dijo AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ lamentó la muerte de Porfirio Muñoz Ledo pic.twitter.com/X5kg6JUP0b — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 10, 2023

AMLO confirma muerte de periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez

El presidente López Obrador confirmó el hallazgo del cuerpo de Luis Martín Sánchez Íñiguez, quien fuera corresponsal de “La Jornada” en Tepic, Nayarit, y fue privado de su libertad junto con dos periodistas más. "Lo de los tres secuestrados fue asesinado, mañana se dará más información y también nuestra condolencia y abrazos a familiares y amigos periodistas”, señaló.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirmó el hallazgo del cuerpo de Luis Martín Sánchez Íñiguez, quien fuera corresponsal de “La Jornada” en Tepic, Nayarit. Luis Martín Sánchez Íñiguez fue privado de su libertad junto con dos periodistas más pic.twitter.com/MZS7qLKrXh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 10, 2023

AMLO anuncia fecha de arranque de Mexicana de Aviación

Mexicana será la marca de la aerolínea que operará el gobierno y que arrancará el primero de diciembre: "Ya se resolvió, faltan otros trámites y yo creo que los trabajadores porque van a recibir un pago por la venta de esa marca y bienes. Se hizo un avalúo y van a recibir alrededor de mil millones de pesos, son seis mil trabajadores", dijo AMLO.

AMLO habla de proceso de corcholatas

"Va a depender de los resultados, hay que esperarlos. Todos los que están participando son gentes con mucha experiencia en la buena política, son honestos y aquí tienen las puertas abiertas", señaló.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que aspirantes a candidatura presidencial de #Morena podrían regresar a su gabinete en caso de que no ganen encuestas pic.twitter.com/7DeLquBK2j — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 10, 2023

AMLO destapa a Santiago Taboada para jefatura de Gobierno de la CDMX por la oposición

El jefe del Ejecutivo dio a conocer que el candidato de la oposición para la jefatura de Gobierno de la capital será Santiago Taboada. “Al momento que llegan al acuerdo con Xóchitl, como originalmente la estaban pensando para la Ciudad, concuerdan al de Benito Juárez, a pesar de los escándalos de corrupción”, destacó.

AMLO destaca denuncias contra Miguel Ángel Yunes Linares

López Obrador destacó las denuncias que hay contra Miguel Ángel Yunes Linares en la Fiscalía General de la República (FGR), pero afirmó que esta es autónoma y no se tiene el afán de perseguir a nadie.

AMLO adelanta que su informe de gobierno lo dará en Campeche y se subirá al Tren Maya

El mandatario adelantó que el 1 de diciembre dará su informe de gobierno en Campeche, pues hará una supervisión del Tren Maya y se bajará en la estación de Mérida.

AMLO se despide con "El poder de tus manos", canción de Intocable.