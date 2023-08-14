¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 14 de agosto

Este es el resumen minuto a minuto en vivo de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este lunes 14 de agosto que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

En la mañanera de AMLO se encontraron los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón, y de Tabasco, Carlos Merino.

Avances en el Tren Maya y salvamento arqueológico

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, informó sobre los avances en la construcción del Tramo 1 del Tren Maya. Por su parte, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, informó que, al corte de este 14 de agosto, en el mismo tramo del megaproyecto se han registrado y preservado 2 mil 698 bienes inmuebles.

AMLO se lanza contra gobernadora de Chihuahua

El presidente López Obrador se lanzó contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por cerrarle la puerta a los nuevos libros de textos que contienen errores.

“Estamos ante un caso especial de una Gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera. Que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, los estudiantes en Chihuahua y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros”, señaló.

En ese sentido, señaló que respetará la decisión de la Suprema Corte sobre la detención de los libros en Chihuahua.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ abrió la puerta a frenar la distribución de libros de texto en #Chihuahua . Esto después de que Ministro de la #SCJN Luis María Aguilar, concedió suspensión para su distribución por aparentes violaciones a los procedimientos pic.twitter.com/KSMCTxtFI4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2023

AMLO se lanza contra Comisión de Quejas y Denuncias del INE

Después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, solicitó al Canal 14 dejar de trasmitir biografías de aspirantes presidenciales de Morena, el presidente pidió revisar facultades de ese órgano electoral:

#EnLaMañanera | Después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del #INE, solicitó al Canal 14 dejar de trasmitir biografías de aspirantes presidenciales de #Morena, el presidente @lopezobrador_ pidió revisar facultades de ese órgano electoral pic.twitter.com/7GKkRyV2ua — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2023

"Yo pienso qué hay que revisar con mucha seriedad sobre las facultades del INE y el Tribunal Electoral para que no se afecten derechos y se invadan facultades”.

AMLO dijo que podría dejar su gobierno con tranquilidad porque ha cumplido metas

El morenista señaló que podría dejar su gobierno con tranquilidad e incluso morir en paz por los logros que ha tenido su sexenio.

#EnlaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que podría dejar su gobierno con tranquilidad ya que ha cumplido metas pic.twitter.com/a1QbxZr2VI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2023

AMLO se lanza contra ministro Luis María Aguilar

El mandatario se lanzó nuevamente contra el juez Luis María Aguilar por la controversia constitucional en Chihuahua de los libros de texto de la SEP. "Me consta que es deshonesto, muy conservador y muy adversario nuestro”, dijo.

AMLO habla sobre elecciones de Argentina

El presidente AMLO habló sobre Javier Milei, ganador en primarias presidenciales de Argentina: "Toda la campaña mediática fuertísima, entonces levantaron a este personaje y por eso fue el resultado ayer, aunque falta todavía la elección presidencial”.