AMLO detendrá distribución de libros de texto de la SEP en Chihuahua

Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que detendrá la distribución de libros de texto en Chihuahua. Esto después de que Ministro de la Corte, Luis María Aguilar, concedió una suspensión para la distribución de estos libros por supuestas violaciones a los procedimientos para plasmar esos contenidos en esos nuevos libros.

“Qué vamos a hacer, respetar esa decisión, aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo federal la elaboración y distribución de los libros de texto, es un mandato constitucional. Pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua”, señaló.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ abrió la puerta a frenar la distribución de libros de texto en #Chihuahua . Esto después de que Ministro de la #SCJN Luis María Aguilar, concedió suspensión para su distribución por aparentes violaciones a los procedimientos pic.twitter.com/KSMCTxtFI4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2023

AMLO se lanza contra Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

El presidente López Obrador se lanzó contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por cerrarle la puerta a los nuevos libros de textos de la SEP.

“Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera. Que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, los estudiantes en Chihuahua y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros”, señaló.

En ese sentido, aclaró que solamente frenará la distribución de libros en ese estado del norte, además de que revisará la ruta legal para determinar qué materiales deben usar los estudiantes.

“Nosotros vamos a cumplir con ese mandato aún y cuando es violatorio de la Constitución, porque es una facultad del Ejecutivo elaborar los libros de texto, pero vamos a cumplir. Se va a continuar con el proceso legal porque no queremos que por culpa de estos irresponsables, deshonestos, politiqueros, reaccionarios, se queden los estudiantes de Chihuahua sin libros de texto. ¿O ellos van a entregar los libros?".

¿Por qué no se distribuirán los libros de texto de la SEP en Chihuahua?

La gobernadora del estado interpuso una controversia constitucional por los errores e ideología plasmados en el material de la dependencia educativa. Así lo anunció en días pasados: "No se distribuirán en el estado, se realizarán nuevos materiales estatales y se considera retornar a las ediciones anteriores de los libros de texto, ya que los niños no se quedarán sin estudiar el próximo ciclo escolar”.