¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 19 de junio

Fuerza Informativa Azteca te ofrece la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este lunes 19 de junio, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Javier May, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), presenta avances en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya.

AMLO habla sobre elección de titular de la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación

"El presidente no va a imponer a su sucesor, como era antes, no somos iguales", señaló AMLO. En otro sentido, el mandatario defendió a Marcelo Ebrard y señaló que sufría de una persecución política en el gobierno pasado.

AMLO buscará que tortillerías solo utilicen maíz blanco

El gobierno federal está por firmar con tortillerías un acuerdo para que solo se use maíz blanco y no transgénico. Esto después de que presuntamente se ha identificado que el maíz blanco que se importa es transgénico.

#EnLaMañanera | El gobierno federal está por firmar con #tortillerías un acuerdo para que solo se use #maíz blanco y no transgénico. Esto después de que presuntamente se ha identificado que el maíz blanco que se importa es transgénico pic.twitter.com/kI03SPjapZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 19, 2023

AMLO designa a Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación

AMLO anunció que el relevo en la Secretaría de Gobernación será Luisa María Alcalde Luján, quien actualmente ocupa la Secretaría de Trabajo. En ese sentido, señaló que tendrá que ponerse de acuerdo con el encargado de despacho de la Segob, Alejandro Encinas.

#ÚLTIMAHORA | Luisa María Alcalde será la nueva secretaria de Gobernación en sustitución de Adán Augusto López, informa el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/XluarhsDkB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 19, 2023

AMLO le contesta al cantautor cubano Francisco Céspedes

El presidente López Obrador respondió al cantautor cubano Francisco Céspedes, quien lo criticó por invitar al dictador cubano Miguel Díaz-Canel al 212 aniversario del inicio de la Independencia de México.

“No debemos desear mal a nadie y que yo no siento ningún agravio de su parte y les pido a todos que se respete su punto de vista aun cuando sea extremo”.