¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 24 de mayo

Esta es la mañanera de AMLO de este miércoles 24 de mayo de 2023 presentada por Fuerza Informativa Azteca (FIA). Revisa el resumen en vivo de la conferencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO afirma que el supuesto aumento de ataques en su contra son por querer influir en las Elecciones Edomex 2023. El presidente AMLO acusó que lo que no se quiere es el populismo, como que haya apoyos, becas ni la educación pública.

¿Qué dijo AMLO de la situación en San Luis Potosí?

Durante la mañanera de AMLO, el jefe del Ejecutivo fue cuestionado sobre la situación de inseguridad en San Luis Potosí, específicamente en el marco del secuestro de decenas de migrantes. En ese sentido, aseveró que se actuó de buena manera para lograr el rescate de los migrantes y se está trabajando para mejorar la seguridad en el estado.

AMLO continúa con las negociaciones con Grupo México

El presidente AMLO aseguró que su gobierno continúa con negociaciones con Grupo México para el permiso en las vías férreas expropiadas desde el pasado viernes con ayuda de la Secretaría de Marina (Semar).

“Es que para acá ellos tienen su concesión: Veracruz, Ciudad de México, el norte y hasta Sonora. Es este tramo que puedan ellos si las empresas de la Secretaría de la Defensa y Marina pagando una cuota. Si ellos quieren entrar pagan una cuota, aquí el fondo es que la concesión se recupera, se rescata”, dijo AMLO.

#EnLaMañanera | El gobierno federal negocia con Grupo México permiso de paso en las vías férreas que recuperó el gobierno federal el pasado viernes con la ocupación de la #Marina pic.twitter.com/gzSoeL023C — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 24, 2023

AMLO no descarta compra de Banamex

El presidente aseveró que existe la posibilidad de que su gobierno compra Banamex, esto ante la cancelación de la venta directa por parte de Citi a Grupo México.

AMLO se lanza contra el gobernador de Florida por migración

Sobre el tema de migración, AMLO dijo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis solo está haciendo politiquería, pues quiere ser el candidato por el Partido Republicano. En otro sentido, reconoció al gobierno de Estados Unidos que ahora ya pueden aceptar a quienes quieran irse a trabajar.

AMLO niega que fentanilo salga de México

El presidente AMLO aseguró que el fentanilo no sale de México, pues no hay materia prima; afirmó que llega de Asia y se distribuye en Canadá, entra por Estados Unidos y aquí en México hay laboratorios donde se complementa la sustancia.