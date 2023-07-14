¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 14 de julio

Este es el resumen minuto a minuto de la mañanera de AMLO que te presenta Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia se llevó a cabo desde Baja California Sur este viernes 14 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

AMLO afirma que se han cumplido los objetivos en Baja California Sur

El presidente AMLO aseveró que se han cumplido los objetivos previstos para Baja California Sur y afirmó que se seguirá trabajando en los subsidios para que la energía no cueste más.

Víctor Manuel Castro Cosío le dio la bienvenida al jefe del Ejecutivo y al gabinete que lo acompaña, pues también se encuentra Luisa María Alcalde y Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.

José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, presentó el informe de seguridad de Baja California Sur.

AMLO habla sobre exigencia del INE y TEPJF de dejar de hablar de temas electorales

"Me quieren silenciar, no quieren que yo hable, ¿y dónde queda la libertad? Y el derecho a la réplica y el derecho a disentir (...)", fueron las palabras de AMLO. Asimismo, dijo que todavía no lo notificaban, por lo que comenzó a hablar sobre Xóchitl Gálvez.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ amagó con no acatar determinación Comisión de Quejas y Denuncias del @INEMexico si aspirantes presidenciales se refieren a su persona pic.twitter.com/i6mrF0Pcst — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 14, 2023

"Que se apure con la investigación de los contratos de Xóchitl, de su protegida", sobre Xóchitl Gálvez. Posteriormente, aseveró que si ellos (INE y TEPJF) no quieren que hable de la oposición, que ellos no hablen de él, pues tiene derecho a réplica.

AMLO destaca el crecimiento del peso mexicano frente al dólar estadounidense

El presidente destacó el crecimiento del peso mexicano frente al dólar estadounidense: "¿Ya vieron cómo está? Es para que se enojen un poquito los conservadores. (...) Miren, cómo está el peso de fuerte, está fortachón”, dijo.

AMLO asevera que seguirá hablando del bloque opositor

El presidente López Obrador aseguró que continuará hablando de PRI-PAN y PRD en sus mañaneras:“Voy a estar hablando del bloque conservador que tienen sus candidatos y de los medios que están en bloque conservador”.