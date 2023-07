“Me quieren silenciar": AMLO acusa censura tras medidas cautelares dictadas por INE

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no ha sido notificado sobre las medidas cautelares que ordenó la Comisión de Quejas del INE para evitar que hable de aspirantes a candidatura presidencial de 2024.

El presidente comenzó diciendo: “Me quieren silenciar, no quieren que yo hable, ¿y dónde queda la libertad?”, cuestionó el jefe del Ejecutivo. Posteriormente, se lanzó nuevamente contra la aspirante a candidata presidencial de Va por México, Xóchitl Gálvez.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que no ha sido notificado sobre las medidas cautelares que ordenó la Comisión de Quejas del @INEMexico para evitar que hable de aspirantes a candidatura presidencial de 2024. De ahí que el mandatario se lanzó contra… pic.twitter.com/5k6zm7ugte — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 14, 2023

AMLO exige investigación contra empresas de Xóchitl Gálvez

El presidente exigió a Claudio X. González que realice la investigación correspondiente a la aspirante a candidata, pues según él, tiene información de que en nueve años sus empresas recibieron tanto de desarrolladores como del gobierno mil 400 millones de pesos.

“Todavía no nos notifican, me da tiempo antes de que me vayan a cepillar. Que Claudio X se apure con la investigación de Xóchitl, su protegida. Siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos para obras”, afirmó.

Aunado a ello, el morenista afirmó que estaría dispuesto a cooperar en la investigación de “Méxicanos a favor de la Corrupción” de Gónzález, al dar información sobre los contratos de la panista.

AMLO confirma que el gobierno Federal mantiene contratos con empresas de Xóchitl Gálvez

El presidente confirmó que el gobierno Federal tiene contratos con las empresas de Xóchitl Gálvez; sin embargo, no buscará quitarlos, ya que “no hace falta”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirma que el gobierno federal mantiene contratos con empresa de la senadora @XochitlGalvez pic.twitter.com/tEce5kGjjZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 14, 2023

Asimismo, dijo que tendrían que esperar a ver qué se resuelve, pues “no es necesario hablar de ella o de Claudio”. Aseveró que entonces solo estaría hablando del bloque conservador que tienen a sus candidatos.

El presidente López Obrador aseguró que continuará hablando de PRI-PAN y PRD en sus mañaneras: “Voy a estar hablando del bloque conservador que tienen sus candidatos y de los medios que están en bloque conservador”.

Posteriormente, reafirmó que sería Xóchitl Gálvez la candidata presidencial de la oposición, pues será un dedazo. Asevera, que la razón de que la oposición esté enojada es porque él dio a conocer esta información.