“Fue un invento": AMLO niega que se haya burlado de la desaparición de los jóvenes en Lagos de Moreno

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este negó que se haya burlado del caso de la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco. Afirmó que es un caso que se está investigando y que las acusaciones de que se burló del tema es un invento.

“No escuché nada, tan es así que por eso conté ese chiste y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron, todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada, que yo me había burlado cuando me habían preguntado de los jóvenes que asesinaron”, afirmó.

Aunado a ello, afirmó que fueron “los mismos de siempre” los que le dieron vuelo a la supuesta burla del caso de los jóvenes. “Toda una mentira e infamia, ellos son capaces de todo, yo no. No somos iguales. Tengo principios, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor de la desgracia, nunca lo he hecho”, dijo.

En ese sentido, determinó que no tenía por qué ofrecer disculpas, ya que, según él, fue un invento.

¿Por qué AMLO fue señalado de burlarse del caso de los jóvenes de Lagos de Moreno?

Fue durante la conferencia mañanera del pasado miércoles 16 de agosto que al ser cuestionado por el caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, AMLO comenzó a contar un chiste, por lo que fue acusado de evadir la pregunta e incluso burlarse.

“Me decía un amigo que, le decía su esposa: ‘Que me des doscientos pesos para ir al mercado; no oigo, por acá, por el otro (oído); que me des quinientos pesos para ir al mercado; mejor los doscientos’”. Tras esto, soltó una carcajada y se despidió de los presentes.

¿Qué pasó con los jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco?

Sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, AMLO afirmó que es un caso que se está investigando y en las próximas horas se daría a conocer si la Fiscalía General de la República (FGR) atraería el caso, como lo está pidiendo el gobierno de Jalisco.