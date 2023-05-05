“Ya tenemos las pruebas": AMLO afirma que cargamento de fentanilo de China llegó a México

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó pruebas de que China sí envía cargamentos contaminados con fentanilo a México, contradiciendo al presidente Xi Jinping.

En primera instancia, el presidente AMLO recordó la carta que le envió a su homólogo Xi Jinping, donde solicitó ayuda para poder frenar la entrada del fentanilo, proveniente de Asia, a México; sin embargo, reiteró que el gobierno de China negó que esto fuera verdad.

"Contestaron de que, ellos no exportaban fentanilo, que si nosotros podíamos ayudarles a probar de que llegaba fentanilo de China. Ya tenemos las pruebas, un cargamento llegó de un puerto de China al puerto de Lázaro Cárdenas de Michoacán", explicó el mandatario.

Después explicó que se hizo un análisis en el laboratorio y, "muy respetuosamente", van a enviar la información con la misma solicitud de que les ayuden a informarlos cuando salgan estos químicos y si es posible que ellos impidan que salgan de sus puertos.

#EnLaMañanera | Marina detecta en #Michoacán un contenedor con fentanilo procedente de #China informa el presidente @lopezobrador_



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Cargamento chino con fentanilo llegó a Michoacán

El almirante y secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, explicó de manera más detallada sobre el cargamento de fentanilo proveniente de China que llegó a Michoacán. Este explicó que fueron 600 bultos que contenían "resina de combustibles" de aproximadamente 34-35 kilos en cada uno.

Destacó que el día de ayer, se realizó un segundo análisis del cargamento y se determinó que venía contaminado de fentanilo y metanfetamina; sin embargo, esto se dio desde hace algunas semanas.

Ojeda Durán reiteró que las investigaciones sobre la llegada de fentanilo desde Asia aún se mantienen en curso y explicó que aunque el contenedor fue cargado en Qingdao, China, este fue embarcado en Busan, Corea del Sur.

China niega tráfico de fentanilo hacia México

En una conferencia de prensa, Mao Ning, vocera del ministerio de Relaciones Exteriores chino, aseveró que no existe tráfico del opioide entre dicho país y México. Agregó que no hay notificación de las autoridades mexicanas sobre la incautación de esta droga.

