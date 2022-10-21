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¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 21 de octubre

En la mañanera de AMLO se abordaron temas como la migración y el problema de la desaparación de personas, este es el resumen de hoy 21 de octubre.

Resumen de la mañanera de AMLO el 21 de octubre de 2021

Escrito por: Azteca Noticias

El 21 de octubre en la mañanera de AMLO se abordó el tema de migratorio de personas de Venezuela, además de las desapariciones forzadas, la aprobación de la Ley de Ingresos, el caso del médico del IPN, acusado de robo, el concierto de Joan Manuel Serrat, entre otros. Conoce el resumen de la conferencia de López Obrador ofrecida desde Palacio Nacional.

Encinas dará información sobre el tema de derechos humanos

En la mañanera de AMLO se anunció que el subsecretario Alejandro Encinas acudirá el jueves para hablar del tema de las desapariciones forzadas y de los derechos humanos.

AMLO celebra visas para migrantes por parte de EU


El Presidente celebró que el gobierno de Estados Unidos haya entregado visas a venezolanos y espera que se extiendan estos beneficios a otras nacionalidades.

Y anunció que se seguirá brindando ayuda humanitaria sobre todo para municipios del Istmo de Tehuantepec.

AMLO asegura que seguirá nuevo plan de estudios

El mandatario aseguró que se seguirá insistiendo en el nuevo programa de estudios debido a la lluvia de amparos interpuestos.

AMLO espera aval de reforma de Fuerzas Armadas en estados

El Presidente confía en que los estados avalen la reforma que extiende la permanencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028, año que consideró suficiente para consolidar la Guardia Nacional y la seguridad del país.

No vamos a cometer ninguna injusticia: AMLO por caso de médico

En la mañanera de AMLO se abordó el tema del médico interno del ISSSTE, acusado de robo de material y el Presidente aseguró que no habrá injusticia, además se comprometió a dar más detalles del asunto el siguiente martes.

López Obrador revela que hay 3 compradores de CitiBanamex

AMLO informó que Banorte se retiró del proceso de compra de CitiBanamex, pero que siguen tres compradores, a los cuales calificó de buenos.

Descartan cocaína en intoxicados en Chiapas

El Presidente informó que en los casos de intoxicados en Chiapas se descartó la droga y se cree que pudiera ser el agua, por lo que el martes en el Pulso de la Salud se informará al respecto.

"Se e descarta lo de la cocaína, se están viendo las causas al parecer es una sustancia en el agua, afortunadamente nada peligroso ni vinculado a adicciones, ese es el primer reporte. El informe presentaremos un informe más profundo", dijo.

AMLO celebra aprobación de Ley de Ingresos

El mandatario celebró que la Cámara de Diputados avaló la Ley de Ingresos 2023 y aseguró que no habrá aumento de impuestos.

"Aprovecho para agradecer a los legisladores qu aprobaron ayer la Ley de Ingresos, no hay aumentos de impuestos ni de derechos, no hace falta siempre y cuando no haya privilegios fiscales, devolución de impuestos, condonación", expresó.

Grupo Salinas realiza pago al SAT, revela AMLO

El Presidente reconoció la voluntad y responsabilidad de Grupo Salinas para pagar más de 2 millones de pesos ante el SAT.

AMLO invita a concierto de Joan Manuel Serrat

En la conferencia, López Obrador aprovechó para hablar sobre su reunión con el cantante Joan Manuel Serrat, quien ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.

"Es un ser humano excepcional, sensible, una persona con mucha imaginación, con mucho talento, con sentido del humor. Estuvimos platicando... es poesía pura limpia y humana, los que se van a quedar aqui no desaprovechen la oportunidad", dijo.

Frases de AMLO en la mañanera de hoy 21 de octubre


Conoce las frases más destacables de la mañanera de AMLO de hoy viernes 21 de octubre.