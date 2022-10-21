¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 21 de octubre

El 21 de octubre en la mañanera de AMLO se abordó el tema de migratorio de personas de Venezuela, además de las desapariciones forzadas, la aprobación de la Ley de Ingresos, el caso del médico del IPN, acusado de robo, el concierto de Joan Manuel Serrat, entre otros. Conoce el resumen de la conferencia de López Obrador ofrecida desde Palacio Nacional.

Encinas dará información sobre el tema de derechos humanos

En la mañanera de AMLO se anunció que el subsecretario Alejandro Encinas acudirá el jueves para hablar del tema de las desapariciones forzadas y de los derechos humanos.



AMLO celebra visas para migrantes por parte de EU



El Presidente celebró que el gobierno de Estados Unidos haya entregado visas a venezolanos y espera que se extiendan estos beneficios a otras nacionalidades.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ no descartó solicitar a Estados Unidos otorgue nuevas #visas de trabajo a venezolanos. pic.twitter.com/W3UWurgYUC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2022

Y anunció que se seguirá brindando ayuda humanitaria sobre todo para municipios del Istmo de Tehuantepec.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ prometió que habrá apoyos a municipios del Istmo de Tehuantepec entre ellos San Pedro Tapanatepec donde algunos venezolanos se han quedado estacionados. pic.twitter.com/Mbn8ibNy3m — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2022

AMLO asegura que seguirá nuevo plan de estudios

El mandatario aseguró que se seguirá insistiendo en el nuevo programa de estudios debido a la lluvia de amparos interpuestos.



AMLO espera aval de reforma de Fuerzas Armadas en estados

El Presidente confía en que los estados avalen la reforma que extiende la permanencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028, año que consideró suficiente para consolidar la Guardia Nacional y la seguridad del país.

#EnLaMañanera | En medio de la discusión que hay en Congresos locales de la reforma para mantener al #Ejército en las calles hasta 2028, el presidente @lopezobrador_ consideró que es tiempo suficiente para que cambie la situación de seguridad en el país pic.twitter.com/mER6jC0M7n — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2022

No vamos a cometer ninguna injusticia: AMLO por caso de médico

En la mañanera de AMLO se abordó el tema del médico interno del ISSSTE, acusado de robo de material y el Presidente aseguró que no habrá injusticia, además se comprometió a dar más detalles del asunto el siguiente martes.

#EnLaMañanera | El caso de Fernando Agustín Villalobos Ramírez, médico interno de pregrado del #IPN quien fue detenido y luego liberado por robar material médico que según el usaría para su guardia llegó a la mañanera, esto fue lo que dijo el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/08gh3Kzmfw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2022

López Obrador revela que hay 3 compradores de CitiBanamex

AMLO informó que Banorte se retiró del proceso de compra de CitiBanamex, pero que siguen tres compradores, a los cuales calificó de buenos.

#EnLaMañanera | Después de que Banorte se retiró del proceso de compra de CitiBanamex, el presidente @lopezobrador_ dijo que permanecen compradores. pic.twitter.com/9pLk8UsCtQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2022

Descartan cocaína en intoxicados en Chiapas

El Presidente informó que en los casos de intoxicados en Chiapas se descartó la droga y se cree que pudiera ser el agua, por lo que el martes en el Pulso de la Salud se informará al respecto.

"Se e descarta lo de la cocaína, se están viendo las causas al parecer es una sustancia en el agua, afortunadamente nada peligroso ni vinculado a adicciones, ese es el primer reporte. El informe presentaremos un informe más profundo", dijo.

#EnLaMañanera | Tras las intoxicaciones de menores que se han dado en los últimos días en escuelas de #Chiapas, el gobierno federal ha descartado que esto sea producto del consumo de drogas. pic.twitter.com/LifKNXKHzv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2022

AMLO celebra aprobación de Ley de Ingresos

El mandatario celebró que la Cámara de Diputados avaló la Ley de Ingresos 2023 y aseguró que no habrá aumento de impuestos.

"Aprovecho para agradecer a los legisladores qu aprobaron ayer la Ley de Ingresos, no hay aumentos de impuestos ni de derechos, no hace falta siempre y cuando no haya privilegios fiscales, devolución de impuestos, condonación", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ celebró que diputados aprobaran la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Derechos que fueron turnadas al #Senado y destacó que en este 2023 no habrá nuevos impuestos. pic.twitter.com/SzTTEID5QW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2022

Grupo Salinas realiza pago al SAT, revela AMLO

El Presidente reconoció la voluntad y responsabilidad de Grupo Salinas para pagar más de 2 millones de pesos ante el SAT.

#EnLaMañanera | Esta mañana, el presidente @lopezobrador_ informó que @gruposalinas cumplió con un pago al #SAT por más de 2 mil millones de pesos pic.twitter.com/feRcNTWR61 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2022

AMLO invita a concierto de Joan Manuel Serrat

En la conferencia, López Obrador aprovechó para hablar sobre su reunión con el cantante Joan Manuel Serrat, quien ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.

"Es un ser humano excepcional, sensible, una persona con mucha imaginación, con mucho talento, con sentido del humor. Estuvimos platicando... es poesía pura limpia y humana, los que se van a quedar aqui no desaprovechen la oportunidad", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ invitó a los mexicanos a asistir al Zócalo al concierto de Joan Manuel Serrat y al son de la #SonoraMañanera pone una de sus canciones pic.twitter.com/txWZAo0rnd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2022

Frases de AMLO en la mañanera de hoy 21 de octubre



Conoce las frases más destacables de la mañanera de AMLO de hoy viernes 21 de octubre.