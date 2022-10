AMLO agradece aval de Ley de Ingresos 2023; “no hay aumento de impuestos”

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció a la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos 2023 que se aprobó durante la madrugada del viernes, pues destacó que la Hacienda pública se mantiene sana y no habrá más impuestos.

En la mañanera de hoy, AMLO dijo que la Ley de Ingresos 2023 no contempla impuestos porque no son necesarios y destacó que muchas empresas están cumpliendo con sus responsabilidades fiscales.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ celebró que diputados aprobaran la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Derechos que fueron turnadas al #Senado y destacó que en este 2023 no habrá nuevos impuestos. pic.twitter.com/SzTTEID5QW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2022

“Aprovecho para agradecer a los legisladores que aprobaron la ley de ingresos y no hay aumentos de impuestos ni de derechos no hace falta siempre cuando no haya privilegios fiscales, devolución de impuestos, condonación”, dijo.

Hacienda pública está fuerte: AMLO sobre Ley de Ingresos 2023

El Presidente aseguró que la Hacienda Pública de México se encuentra fuerte y se debe en gran medida al cumplimiento del pago de impuestos y consideró que fue un acierto no haber contratado una deuda adicional, por lo que descartó que exista una recesión en el futuro próximo.

“¿De qué sirve aumentar impuestos si hay privilegios fiscales y corrupción? ¿a quién perjudica? A la mayoría de la gente, por eso vamos bien y esto lo quería yo manifestar”, dijo.

#EnLaMañanera | Esta mañana, el presidente @lopezobrador_ informó que @gruposalinas cumplió con un pago al #SAT por más de 2 mil millones de pesos pic.twitter.com/feRcNTWR61 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2022

Al respecto, AMLO celebró la responsabilidad y voluntad de Grupo Salinas para realizar un pago ante el SAT.

“Quiero informar que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco 2 mil 800 millones de pesos, esto de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebro y agradezco que se cumpla con este mandato, hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte”, dijo.

Tras horas de discusión, la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos 2023, en la que el gobierno federal prevé obtener un total de 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos, la mayoría por impuestos y más de 1 billón por deuda interna.