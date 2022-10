AMLO celebra pago de crédito fiscal de Grupo Salinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló en la conferencia de hoy que Grupo Salinas pagó el crédito fiscal ante el SAT y reconoció la voluntad del corporativo.

“Quiero informar que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco 2 mil 800 millones de pesos, esto de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebro y agradezco que se cumpla con este mandato, hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte”, informó durante la mañanera de hoy.

#EnLaMañanera | Esta mañana, el presidente @lopezobrador_ informó que @gruposalinas cumplió con un pago al #SAT por más de 2 mil millones de pesos pic.twitter.com/feRcNTWR61 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2022

El Presidente reconoció la responsabilidad del pago de Grupo Salinas y por ello fue que decidió darlo a conocer en la conferencia de prensa.

“Hablo de esto porque llegaron a decirme algunos de que no iban a pagar los impuestos los del Grupo Salinas, yo no entré en la polémica porque sabía que iban actuar con responsabilidad”, reconoció AMLO.

Grupo Salinas informa sobre pago al SAT

A través de sus redes sociales, Grupo Elektra dio a conocer un comunicado en el que confirma que realizó un pago por más de 2 mil millones de pesos al SAT.

Grupo Salinas aseguró que continuará discrepando de los cobros ilegales y excesivos por parte del SAT.

Sobre los otros juicios que continúan en litigio, Grupo Salinas se dijo convencido de que le asiste la razón y “contamos con todo el derechos a discrepar con las autoridades fiscales, por lo que continuaremos con nuestra defensa de lo que consideramos cobros erróneos y excesivos, calculados a partir de estimaciones ilegales y equivocadas”.