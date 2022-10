Vamos a sentir su ausencia: AMLO por renuncia de Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier dio a conocer los motivos por los que presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Economía y agradeció a AMLO la oportunidad de formar parte del equipo de trabajo, desde la campaña cuando era candidato a la Presidencia hasta integrar su gabinete.

“Aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar a tu lado en favor de la cuartra transformación, si hago un simil con el beisol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores”, inició la funcionaria en la mañanera de hoy, cuyo relevo será dado a conocer el viernes.

“Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra.



Quisiera decir mas, lo único que sale de mi corazón es gracias".

“Me voy con la mano tendida y la puerta de mi casa siempre abierta para usted y para Beatriz”, indicó la funcionaria durante la lectura de la carta de exposición de motivos.

La titular de la Secretaría de Economía aseguró que su salida del gobierno federal no fue de forma abrupta y aseguró que por ello acudió a la mañanera a exponer los motivos de su renuncia.

A su salida de Palacio Nacional Tatiana Clouthier aseguró su renuncia "no fue abrupta"

No puede salir por la puerta de atrás: AMLO a Tatiana Clouthier

De forma previa, AMLO anunció que recibió una carta en la que Tatiana Clouthier le anunció su retiro del gobierno y dijo que su presencia en la mañanera era porque no debía irse por la puerta de atrás.

Reconoció en quien fuera titular de la Secretaría de Economía una mujer íntegra que ayudó al proyecto de la cuarta transformación y rechazó que exista algún conflicto con Clouthier como se especula.

“Agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo, no puede ella salir por la puerta de atrás, no ha apoyado y repito, vamos a sentir su ausencia, pero como lo hemos platicado ella va a continuar siempre con sus convicciones”, dijo sobre Tatiana Clouthier.

"Me comunica que desea retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país". López Obrador sobre la renuncia de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía

Marcelo Ebrard fue de los primeros funcionarios en pronunciarse sobre la renuncia de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía, a quien reconoció como una persona comprometida íntegra y gran compañera y amiga. “Vamos a echar de menos a Tatiana”, escribió en su cuenta de Twitter.

Vamos a echar mucho de menos a Tatiana en el gabinete. Leal,comprometida ,trabajadora,una persona íntegra y gran compañera y amiga. Abrazo y gratitud Tatiana !!! — Marcelo Ebrard C.

Tatiana Clouthier asumió la titularidad de la Secretaría de Economía, luego de que en eneto de 2021, dejó el cargo Graciela Márquez Colín.